Von Maximilian Schnabl

Innsbruck – Zahlreiche neue Mieter, ein einheitlicher Markenauftritt, ein Beleuchtungskonzept, ein Kühlschrank für Foodsharing, Kochkurse und die komplette Umstellung von Plastik- auf Papiertragtaschen – Kurt Dengg hat in seinem ersten Jahr als Leiter der Innsbrucker Markthalle vieles umgekrempelt. „Im Februar haben wir den Mietern unsere Vorhaben präsentiert“, sagt Dengg, jetzt sei man mit deren Umsetzung fertig.

Mit den Veränderungen soll auch eine neue Positionierung der Markthalle einhergehen. „Wir achten sehr genau darauf, dass Betriebe, die sich hier ansiedeln, zum Profil der Markthalle passen.“ Nach zahlreichen Mieterwechseln – insgesamt eröffneten 2016 rund zehn neue Stände – habe man im April mit über 70 Händlern die volle Auslastung erreicht. „Und es gibt weiterhin Anfragen“, freut sich Dengg, der auch Steigerungen im Gesamtumsatz und in der Kundenfrequenz erkennt.

Zufrieden zeigt sich auch BM Christine Oppitz-Plörer. „Mir ist wichtig, dass nicht Jahr für Jahr über einen Neubau der Markthalle diskutiert wird, sondern aus dem jetzigen Gebäude das Beste herausgeholt wird“, so Oppitz-Plörer, die zugleich einräumt, dass die Markthalle für die Stadt „nicht die große Cashcow ist“. Neben der kompletten Umstellung auf kostenlose Papiertragtaschen wird seit Kurzem in Kooperation mit der Lebenshilfe Tirol ein Trageservice für den Einkauf zum Fahrzeug angeboten. Außerdem wurde in der Halle ein „Foodsharing“-Kühlschrank aufgestellt. Ziel der Aktion ist es, dem Wegwerfen noch genießbarer Lebensmittel entgegenzuwirken. Zwischen 7 Uhr und 18.30 Uhr können verpackte Lebensmittel, die nicht mehr benötigt werden, in den Kühlschrank gelegt bzw. diesem entnommen werden.

Pläne zur Aufwertung der Markthalle gibt es auch für 2017: So wolle man vermehrt über Veranstaltungen Kunden anziehen und das Areal nördlich der Markthalle stärker nutzen, kündigt Oppitz-Plörer an. Das temporäre Fahrverbot für Pkw zwischen Markthalle und Inn könnte dann in ein dauerhaftes umgewandelt werden. In diesem Bereich werde eine Aussichtsplattform mit Blick auf Mariahilf errichtet, so die Bürgermeisterin. Darüber hinaus soll weiter in Barrierefreiheit investiert werden, ergänzt Marktleiter Dengg: „Für Rollstuhlfahrer ist die Markthalle bereits adaptiert, Leitsysteme für sehbehinderte Menschen fehlen aber noch.“