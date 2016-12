Von Max Strozzi

Hochsölden – Groß war das Staunen, als 2012 die russischen Autozaren Mikhail Bakhtiarov und Pavel Abrosimov – ihr Reichtum gründet auf dem Autohandel – in Sölden und Obergurgl drei Hotels erwarben: das Hotel Valentin, das Josl Hotel und das Hotel Gamper, mittlerweile Gurglhof. Dass die Oligarchen als nicht EU-Bürger die Hotels samt Grund und Boden überhaupt erwerben durften, machte erst eine Umgehungskonstruktion möglich. Konkret haben sie die Hotels über ihre spanische Hotelfirma „Cien por Cien Fun“ und die Tochter „100 % Fun Hotel GmbH“ mit Sitz in Sölden gekauft.

2015 erwarben die Russen die Pension Waldheim in Sölden. Nun haben sie ihr Hotel-Imperium im Ötztaler Skiresort weiter ausgebaut und in Hochsölden das Alpenhotel Enzian mit 150 Betten gekauft. Der Kaufpreis bewegte sich um die 17 Mio. Euro. Damit halten die russischen Investoren rund um Sölden vier Hotels und eine Pension. Mit insgesamt 550 Betten könnten sie künftig auch im Ötztaler Tourismusverband ein Wörtchen mitreden. „Bei der nächsten Wahl in vier Jahren könnten sie je nach Umsatzentwicklung in die erste Stimmgruppe aufsteigen“, erklärt Oliver Schwarz, Geschäftsführer des Ötztal Tourismus. „Dann wären sie aber auch nur eines von 15 Mitgliedern in dieser Gruppe.“ Insgesamt stehe er den russischen Hotelbetreibern neutral gegenüber, betont er. „Die Hotels, die sie besitzen, betreiben sie höchst professionell“, so Schwarz. Die ursprüngliche Befürchtung, dass sie die Betten mit russischen Reisegruppen zu Dumpingpreisen füllen könnten, sei nicht eingetreten. Im Gegenteil, so Schwarz: „Sie betreiben einen hochqualitativen Tourismus, der sich in unser Gesamtangebot integriert hat.“

Ulrich Riml (70), der knapp 50 Jahre lang das Alpenhotel Enzian mit zuletzt 45 Mitarbeitern geführt hat und in dem Haus auch geboren wurde, schildert die Gründe für den Verkauf. Die fehlende Nachfolge sei ein Motiv. „Ausschlaggebend waren aber die Personalsituation, das politische und gewerkschaftliche Umfeld und die Auflagen“, kritisiert er. Man erhalte keine Fachkräfte und keine Genehmigung, Personen aus Drittstaaten anzustellen. „Die letzten drei Jahre mussten wir Küchenchefs einstellen, denen es an Fachwissen gefehlt hat“, beklagt Riml. Eine geringe Entlohnung, Hauptargument der Gewerkschaft, sei nicht am Personalmangel schuld. Gut Ausgebildete könnten bis zu ein Drittel mehr verdienen, meint er. „Im Service kriegt man aber keine Inländer. Das führt zu Sprachproblemen und zur Überlastung der Kollegen“, so Riml. Die Gewerkschaft, kritisiert er, würde Arbeitnehmer „entmündigen“, weil diese nicht mehr selbst entscheiden können, wann sie arbeiten wollen. Auch an Behörden übt er Kritik. Für eine Gasanlage gemäß Önorm habe es drei Jahre bis zur Genehmigung gebraucht.