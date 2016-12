Lienz – NR Gerald Hauser (FP) ist Obmann des Tourismusausschusses im österreichischen Parlament. Gemeinsam mit Georg Willi (Grüne) und Leopold Steinbichler (Team Stronach) kündigt Hauser einen Entschließungsantrag an, der die Regeln, die für Privatzimmervermieter in Kraft sind, auch für Ferienwohnungsvermieter und Anbieter von Urlaub am Bauernhof geltend machen soll. Die erlaubte Bettenhöchstgrenze solle von 10 auf 15 erhöht werden, laute weiters der FP-Vorschlag. Dringend umzusetzen sei eine bundesweit einheitliche Definition, welche Service- und Zusatzleistungen zur Vermietung im privaten Zu- und Nebenerwerb angeboten werden dürften, so der Abgeordnete bei einem Pressetermin in Lienz.

„Privatvermieter von drei Ferienwohnungen müssen derzeit Buchungen ausschlagen, wenn darin zeitgleich insgesamt mehr als zehn Personen wohnen würden“, berichtet Hauser. Das sei nicht mehr zeitgemäß, die 10-Betten-Grenze stamme in Tirol aus dem Jahr 1959. „Es gibt auch in Osttirol laufend anonyme Anzeigen“, ärgert sich Gerald Hauser. „Die ÖVP wünscht sogar, die Privaten vollständig in das Gewerberecht zu übernehmen, und lockt mit angeblich einfacheren Verfahren!“ Bürokratie und Betriebsanlagengenehmigungen würden die meisten Privatvermieter dann zur Aufgabe zwingen, lautet die Warnung des Abgeordneten. Immerhin 15 Prozent betrage ihr Anteil am Nächtigungsaufkommen in Osttirol, in Gesamttirol ein Viertel.

Im Februar werde der Entschließungsantrag im Tourismusausschuss vorgelegt, so Hauser. (bcp)