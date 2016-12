Lienz — Das noch immer in der Warteschleife hängende Kaufhaus Lienz könnte bald attraktive Konkurrenz bekommen — und zwar in bester Lage am unteren Hauptplatz. Dem ehemaligen Postgebäude und angrenzenden Strukturen soll neues Leben eingehaucht werden. Wie die TT berichtete, ist die Post längst an ihren neuen Standort am Stegergarten übersiedelt. Nun sollen die vorhandenen Altbestände durch eine zusätzliche Kubatur ergänzt werden und das Ganze zu einem stimmigen Ensemble wachsen.

Drei Besitzer, allen voran der Nordtiroler Unternehmer Anton Pletzer, haben ambitionierte Pläne: Sie peilen ein Hotelprojekt mit 56 Zimmern sowie Ferienappartements, Büros und drei Geschäfte an. Die Verkaufsfläche soll dann in Summe rund 3400 Quadratmeter betragen, davon werden gut 800 Quadratmeter einem Lebensmittelmarkt zur Verfügung stehen.

Der Neubau wurde mit dem Bebauungsplan genau definiert. Man setzt auf Kleingliedrigkeit bei dem Projekt, das sich harmonisch in diese Innenstadtecke einfügen soll. Dem Ortsbildschutz wird konsequent Rechnung getragen. Die Flächenwidmung und der Bebauungsplan wurden nun einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

„Das Projekt ist wichtig für die Belebung des unteren Hauptplatzes", begrüßt BM Elisabeth Blanik das Vorhaben. „Es wird die Stadt nicht schwächen, sondern stärken", hält sie die Sorge vor einem Zuviel an neuer Verkaufsfläche für unbegründet. (func)