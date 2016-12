Lienz – Während der Generalversammlung des Tourismusverbandes (TVB) Osttirol präsentierte Obmann Franz Theurl auch Vorschläge für neue Osttirol-Logos, die laut Theurl von der Tirol Werbung gekommen wären. Theurl lehnte in der Sitzung jede Neuerung ab, für ihn ist der bestehende rote Schriftzug seit 25 Jahren bewährt und überall bekannt. Daran dürfe man nichts ändern, sagte Theurl dazu. Das Logo stehe für die Identität des Bezirks.

Florian Neuner von der Tirol Werbung will das nicht unkommentiert so stehen lassen. Laut Neuner haben Tirol Werbung, Osttirol Werbung, die Lienzer Bergbahnen und die Schultz-Gruppe gemeinsam beschlossen, den touristischen Kommunikationsauftritt von Osttirol weiterzuentwickeln. Die Ideenfindung dafür brachte unter anderem auch Vorschläge für ein neues Logo. „Das geschah aber definitiv nicht auf Initiative der Tirol Werbung“, sagt Florian Neuner und widerspricht damit den Aussagen von Franz Theurl während der TVB-Vollversammlung. „Wir haben auch nie die Forderung erhoben, dass das Osttirol-Logo geändert werden muss.“ Alle Partner, insbesondere die Osttirol Werbung, seien von Anfang an in diesen Prozess mit eingebunden gewesen. (co)