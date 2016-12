Pitztal, Kaunertal – Über ein Jahr wurde im Pitztal und Kaunertal am Zustandekommen einer Marketing-Vereinigung gearbeitet, um in Zukunft gemeinsam am internationalen Markt für Gruppen-, Firmen-, bzw. Incentive-Reisen aufzutreten. Am Montag wurde nunmehr auf halbem Wege in der Autobahnraststation Trofana in Mils die Marketing-Vereinigung „Gletscherpark Tirol“ ins Leben gerufen, der gleich zum Start insgesamt 19 Hotelbetriebe, die Tourismusverbände beider Täler, die Hochzeiger Bergbahnen sowie die Pitztaler und Kaunertaler Gletscherbahnen angehören.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir nach der intensiven Aufbauarbeit nunmehr die touristischen Leistungsträger beider Täler zusammenbringen konnten“, freut sich Michael Ölhafen, Marketingleiter der Pitztaler und Kaunertaler Gletscherbahnen, auf die die Initiative zurückgeht. „Beide Täler haben in den Bereichen Gruppen- und Firmenreisen ein großes Potenzial, das wir nur dann voll ausschöpfen können, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Durch einen „konzentrierten Marktauftritt“, einen „Fokus auf die gemeinsamen Stärken“ und „gezielte Kooperationen“ erwarten sich die Mitglieder in erster Linie eine Verbesserung der Angebote für den Gruppen- und Incentive-Tourismus sowie eine Effektivitätssteigerung des Marketings in diesem speziellen Bereich. Finanzielle Mittel könnten durch eine Bündelung der Budgets „wesentlich effizienter“ eingesetzt werden. „Insgesamt werden wir so am Markt schlagkräftiger“, erklärt Ölhafen. „Vor allem aber können wir uns gemeinsam stärker auf die Digitalisierung einstellen, die bei Gruppen- und Incentive-Reisen zunehmend im Gange ist.“

Ein besonderer Fokus wird daher neben gemeinsamen Messeauftritten auf dem Ausbau von eCommerce-Angeboten liegen. Zudem konzentriert sich der „Gletscherpark Tirol“ darauf, weitere potenzielle Mitglieder, insbesondere Ausflugsziele in den Tälern, zu gewinnen.

Die ins Leben gerufene Kerngruppe arbeitet derzeit gemeinsame Strategien und Marketingaktivitäten aus, die bereits im Frühjahr 2017 in die Tat umgesetzt werden. „Im Jänner sollte sich die Kerngruppe dazu treffen, im Februar sollte es angehen – es geht jetzt alles recht flott“, so Ölhafen auf Anfrage der TT. Besonders reizvoll sei insgesamt die Verbindung zwischen Seilbahnunternehmen und der Hotellerie – damit seien mit den TVBs alle wichtigen Branchen gemeinsam im Boot. Die Kerngruppe werde ihrerseits Vorschläge erarbeiten, die von allen Mitgliedern alle sechs Monate demokratisch abgesegnet würden.

Vorerst beschränkt sich die Zusammenarbeit auf das Pitztal und das Kaunertal. Der Imst Tourismus, so Ölhafen, „schaut sich das erst an“. Das Ötztal als Partner – Stichwort geplanter Gletscherzusammenschluss – sei derzeit kein Thema. (TT, pascal)