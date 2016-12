Von Helmut Wenzel

Landeck – Kein gutes Haar lässt das Haus am Schenten, Domizil der Wirtschaftskammer Landeck, an der kürzlich präsentierten Leistungsbilanz der Arbeitnehmervertreter mit Sitz im Hypohaus. Wirtschaftskammerobmann Toni Prantauer spricht von „scheinbaren und bescheidenen Erfolgen im Promille-Bereich“. Die AK Landeck habe 2015 eine Summe von 395.000 Euro für Arbeitnehmer „erstritten“. Die AK hingegen stellt in ihrer Mitteilung fest: „Insgesamt konnten im vorigen Jahr 531.770 Euro für die Beschäftigten im Bezirk erkämpft werden.“ Zudem hatten AK-Präsident Erwin Zangerl, Landecks Bezirksstellenleiter Peter Comina sowie Kammerrat Stefan Scherl Ende November von „Dienstgeber-Fouls“ gegenüber Tourismusmitarbeitern und Lehrlingen berichtet.

Prantauer zeigt auf: „Unternehmer im Bezirk zahlen fast 863 Millionen Euro an Bruttolohnsumme und kommen ihren Verpflichtungen zu 99,95 Prozent nach.“ Viele Dienstgeber würden im Streitfall oft lieber zum Teil auch ungerechtfertigte Forderungen zahlen, um das Thema vom Tisch zu haben.“

Dass der Bezirk bei den Jahresnettoeinkommen weit unter dem Durchschnitt liegt, hänge eng mit der Tourismuslastigkeit bzw. den Zwischensaisonen zusammen. „Doch die saisonalen Mitarbeiter werden durchwegs sehr gut bezahlt.“ Leider gebe es auch negative Aspekte, schilderte Prantauer: „Es ist momentan fast unmöglich, im Bezirk einen gelernten Koch zu bekommen. Diesen Umstand weiß leider auch so mancher Arbeitnehmer für sich zu nutzen.“ Ungerechtfertigte Austritte und Arbeitnehmerkündigungen stünden bei der Rechtsberatung der Wirtschaftskammer auf der Tagesordnung. Von Zangerl wünsche er sich mehr Wertschätzung für die Leistungen des Tourismus.

Zangerl wiederum hatte anhand von Fallbeispielen fehlende Wertschätzung der Dienstgeber gegenüber den Dienstnehmern aufgezeigt.