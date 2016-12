Innsbruck – „Die Stimmung ist gut, aber nicht sehr gut“, bringt Oliver Schwarz, Direktor des Tourismusverbandes Ötztal, den Gemütszustand der heimischen Touristiker zur Buchungslage um Weihnachten und Silvester auf den Punkt. Die Buchungslage sei gut, aber es gebe „sehr wohl noch freie Betten“. Obwohl die Pisten in perfektem Zustand seien, sei es aufgrund des vielerorts fehlenden Naturschnees schwierig, das richtige „Winterfeeling“ zu vermitteln.

Bei einem TT-Rundruf berichten beinahe alle Ferienregionen in Tirol von perfekten Pistenverhältnissen. „Über die sozialen Medien gelingt es uns auch, das unseren Gästen zu vermitteln“, sagt Lukas Krössl­huber vom TVB Wilder Kaiser. Die Tourismusregion sei rund um die Feiertage ausgebucht. „Ab Mitte Jänner würde uns aber etwas Schneefall sehr gut tun“, so Krösslhuber weiter. Zu schaffen macht den Touristikern auch der ungünstige Weihnachtstermin. „Aufgrund der ungünstig gelegenen Feiertage, die auf das Wochenende fallen, ist es nicht perfekt, aber was ich von den Betrieben höre, sind sie sehr zufrieden“, erklärt Josef Schirgi vom TVB Serfaus Fiss Ladis.

Besonders in höheren Regionen sind die Touristiker mit den Buchungen während der Weihnachtsferien zufrieden. „Es ist die gleiche Situation wie im Vorjahr. Damals hatten wir immer 14.000 Menschen im Skigebiet“, sagt Alfons Parth vom TVB Paznaun-­Ischgl. Auch in Ischgl gebe es noch freie Betten. Dennoch könne man erst nach den Weihnachtsfeiertagen sagen, wie sich die Gästeankünfte entwickelt hätten. „Die Menschen schauen sich etwa Wetterverhältnisse und Kapazitäten im Internet an und buchen immer kurzfristiger“, sagt Parth. „Wir haben jetzt den dritten schneearmen Winter zu Weihnachten in Folge, das trifft vor allem die niedrigeren Gebiete“, so der Touristiker weiter.

Auch im Zillertal ist man mit der Auslastung zufrieden, sagt Andreas Lackner vom TVB Mayrhofen. Neben den guten Pistenverhältnissen seien in der Region ganzjährig begehbare Wanderrouten ebenso ein Zugpferd wie diverse Veranstaltungen, etwa das Stefanispringen oder das Pferderennen auf der beschneiten Loipe.

Helga Freund, Chefin des Landesverkehrsbüros und des Reiseveranstalters Eurotours, berichtet von einem leichten Minus bei den Vorbuchungen zur Weihnachtszeit: „Die Ankünfte sind im mittleren einstelligen Bereich im Minus im Vergleich zum Vorjahr.“ Für den gesamten Winter seien die Buchungen jedoch jenen des starken Vorjahres voraus. (ecke)