Innsbruck – Das Weihnachtsgeschäft ist für den Handel noch lange nicht erledigt. Viele Tiroler nutzen die Tage zwischen Weihnachten und Silvester für Einkäufe. „Erfahrungsgemäß werden jährlich rund zehn Prozent des Weihnachtsumsatzes zwischen dem Stefanitag und Silvester gemacht“, sagt Martin Wetscher, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Tirol.

Insgesamt 200 Millionen Euro wird der Tiroler Handel heuer laut Prognosen der KMU Forschung Austria mit dem Weihnachtsgeschäft umsetzen, österreichweit sollen es rund 1,6 Mrd. Euro werden. Zum Weihnachtsgeschäft wird der Umsatz bis Silvester gerechnet. „Das liegt einerseits daran, dass sich so mancher erhofft, bei Abverkäufen und Rabattaktionen nach dem Weihnachtsfest ein besonderes Schnäppchen zu machen. Andererseits wird natürlich viel mit Gutscheinen und Geldgeschenken eingekauft“, so Wetscher.

Heuer standen Gutscheine erstmals ganz oben auf der Liste der Geschenke. Auch wenn laut Erhebungen etwa jeder Fünfte die Gutscheine sofort nach den Feiertagen einlösen möchte, bleibt ein nicht unerheblicher Teil länger in der Schublade. Dabei sollte man beachten, dass unbefristete Gutscheine etwa 30 Jahre lang gültig bleiben. Wird explizit ein kürzerer Zeitraum angegeben, verfällt der Gutschein danach zwar nicht immer, der Beschenkte muss sich aber um die Verlängerung kümmern. Bei Erlebnis- und Hotel-Gutscheinen passiere es manchmal, dass sie verfallen, weil sie z. B. vom Wetter abhängig sind oder nur über komplizierte Registrierungen bzw. bei freien Terminen eingelöst werden können, warnen die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer.

Immer mehr Tiroler haben unter dem Christbaum Bargeld überreicht bekommen. Cash hat es erstmals in die Liste der beliebtesten zehn Präsente geschafft, was das Geschäft für den Handel in den kommenden Tagen noch einmal ankurbeln dürfte.

Dazu locken bereits zahlreiche Abverkäufe und Rabattaktionen. So wird eine Elektronikkette wie auch in den vergangenen Jahren heute von 6 Uhr bis 9 Uhr Früh mit Abschlägen auf Fernseher, Smartphones und Kameras die Rabattschlacht eröffnen. Einige Händler haben bereits vor Weihnachten die Preise gesenkt.

Weil nicht alle Weihnachtsgeschenke so gut bei den Beschenkten angekommen sind wie geplant, stehen in den kommenden Tagen auch Umtausche wieder hoch im Kurs. In diesem Zusammenhang weisen Konsumentenschützer des VKI darauf hin, dass der Umtausch einer Ware kein gesetzlich verbrieftes Recht, sondern ein Zugeständnis des Unternehmens ist. Viele Händler sind in der Weihnachtszeit jedoch kulant. (ecke)