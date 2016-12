Von Alexander Paschinger

Längenfeld – Der Ötztal Tourismus hatte bei seiner Jahreshauptversammlung bereits die Unterstützung für ein mögliches Kletterzentrum und den Start des Naturparkhauses in Längenfeld in Aussicht gestellt. Kurz vor Weihnachten gab der Gemeinderat auch noch für den Ausbau des Aqua Domes einstimmig grünes Licht. „Es geht um den Kinderbereich der Therme und die Modernisierung des Aktivbeckens“, erläuterte Bürgermeister Richard Grüner. Das sei im 13. Jahr seines Bestehens durchaus angebracht, wolle man doch mehr Familien in die Ötztaler Therme locken. Profitieren würden vom Ausbau vor allem die Tagesgäste.

„Großes Bauen ist vielleicht doch übertrieben“, meint hingegen die Geschäftsführerin des Aqua Domes, Bärbel Frey auf TT-Anfrage. Dennoch: „Es geht schon um knappe sechs Millionen Euro.“

Bislang gibt es im Kinderbereich eine 90 Meter lange Rutsche. „Nach zehn Jahren hat sie sich einfach abgenützt“, erklärt Frey. Was die kleinen Besucher der Ötztaler Therme freuen wird: Künftig soll es gleich zwei große Rutschen in Längenfeld geben. „Es geht auch um eine Umgestaltung des Wasserparks, der Kinderbetreuungsbereich wird auch umgebaut.“

In der Längenfelder Gemeindestube zeigte sich GR Ulrike Tembler erfreut über das außerordentliche Engagement für die jungen Gäste. „Es war immer schon klar, dass es einen Kinderbereich braucht“, meint dazu Frey, „jetzt nach zehn Jahren ist es einfach Zeit, das Potenzial zu nutzen, Optimierungen durchzuführen und die Qualität zu verbessern.“

Neben dem Kinderbereich wird es auch Verbesserungen in den Liegezonen der Haupttherme für die Tagesgäste geben, verspricht die Geschäftsführerin.

Noch sei man aber in der Planungsphase, hält sie sich mit näheren Details etwas zurück. Nach Ostern sollte es mit den Bauarbeiten allerdings losgehen. „Dann können wir auch schon genauer sagen, welche Veränderungen im Aqua Dome vorgenommen werden“, meint Frey. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten dann im Herbst. Mit einer Eröffnung des neuen Kinderbereichs rechnet sie im Oktober oder November 2017.