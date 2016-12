Innsbruck – „Das Weihnachtsgeschäft geht in die zweite Runde“, sagt Sebastian Schneemann, Center-Manager im Kaufhaus Tyrol. Der erste Werktag nach Weihnachten war auch gestern wieder einer der stärksten Shoppingtage des Jahres. Alleine im Innsbrucker Einkaufzentrum haben sich gestern laut Schneemann rund 30.000 Konsumenten auf Schnäppchenjagd begeben. „Die Rabattschlacht geht jetzt los“, erklärt der Center-Manager und verweist auf die Abverkäufe, die zahlreiche Händler traditionell nach den Weihnachtsfeiertagen starten. Das Einkaufszentrum öffnete gestern wesentlich früher als sonst, weil die Elektrohandelskette Saturn ab 6 Uhr Früh zur Schnäppchenjagd auf Fernseher, Smartphones und Co. für Frühaufsteher rief.

Ähnlich wie im Kaufhaus Tyrol hat es gestern auch in den anderen Tiroler Einkaufszentren und Einkaufsmeilen ausgesehen. Viele Tiroler nutzten den ersten Werktag, um Gutscheine oder Geldgeschenke einzulösen oder unliebsame Geschenke umzutauschen. „Einer von zehn Beschenkten tauscht Ware um, und da kann es dann durchaus sein, dass nicht nur umgetauscht, sondern auch zusätzliche Ware jetzt in diesen folgenden Tagen gekauft wird“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer der Sparte Handel in der Österreichischen Wirtschaftskammer, Roman Seeliger. „Ein Umtausch erfolgt freiwillig. Es gibt kein gesetzliches Umtauschrecht“, erinnert die Arbeiterkammer in einer Aussendung.

Auch wenn Weihnachten nun wieder vorbei ist, profitiert der Handel noch immer vom Geschäft rund um das Christkind. „Zehn Prozent des gesamten Weihnachtsgeschäftes werden in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht“, erklärt Seeliger. (ecke)