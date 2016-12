Innsbruck – Die Innsbrucker Messe (CMI) hat angesichts neuer Sicherheitsherausforderungen in diesem Bereich aufgerüstet. „Mit dem neuen Online-Ticketing-, Kassen- und Zutrittssystem schließen wir an internationale Höchstsicherheitsstandards an“, erklärt Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-­Frischauf.

Sie betont den besonderen Sicherheitsaspekt nach den jüngsten Terroranschlägen in Europa: „Die CMI wurde vor Kurzem auch als neues Mitglied in das Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) aufgenommen.“ Die Aufnahme veranlasse die CMI dazu beizutragen, „ein Netzwerk für mehr Sicherheit in Tirol zu knüpfen“. (TT)