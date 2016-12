Von Miriam Hotter

St. Johann i. T., Kitzbühel – Viele Weihnachtsmärkte schließen nach dem Fest ihre Tore. Im Bezirk Kitzbühel ziehen die Akteure eine vorläufige Bilanz – und diese sieht ganz unterschiedlich aus.

Keine Luftsprünge machen die Organisatoren des St. Johanner Weihnachtsmarktes. „Genaue Zahlen habe ich nicht, aber gefühlsmäßig kamen heuer weniger Leute auf den Weihnachtsmarkt als im vergangenen Jahr, auch wenn wir mehr Besucher von weiter weg verzeichnen können“, resümiert Marije Moors vom Ortsmarketing. Aber warum? Laut Moors sei bei vielen Einheimischen aufgrund des Weihnachtsstresses eine Sättigung zu spüren gewesen. „Die Leute hetzen in der Adventzeit von einem Termin zum anderen.“ Ein Besuch am Weihnachtsmarkt verliere daher an Priorität.

Auch Standbesitzer Johann Beierl vom Biohof Obertreichl in Brixen berichtet von schlecht besuchten Markttagen. „Manche Sonntage waren mau.“ Für ihn seien die Stände am Hauptplatz, in der Speckbacher- sowie in der Kaiserstraße zu zerstreut gewesen. Auch das kulinarische Angebot habe zu wünschen übrig gelassen. Trotzdem ist er mit seinem Geschäft zufrieden. „Ich habe ungefähr gleich viel eingenommen wie im vergangenen Jahr.“

Mehr erhofft hat sich hingegen Aloisia Ruch aus Wörgl, die an ihrem Stand allerlei Strickwaren verkauft hat. „Die Feiertage fielen heuer so schlecht, das hat viel ausgemacht“, erklärt sie sich schlecht besuchte Markttage.

Ein Grund könnte auch der erweiterte Weihnachtsmarkt in Kitzbühel sein. „Heuer kamen viele St. Johanner zu uns“, erklärt Nicole Aschaber vom Tourismusverband Kitzbühel. Wie berichtet, dehnte sich der Weihnachtsmarkt in der Hinterstadt heuer auf den Stadtpark aus. „Dadurch war extrem viel los. Die Standbetreiber haben erzählt, dass es teilweise zuging wie am Jahrmarkt“, berichtet Aschabe­r. Genaue Besucherzahlen könne aber auch sie nicht liefern. „Da wir keinen Eintritt wie zum Beispiel Rattenberg verlangen, ist das schwierig.“ Eine Wertschöpfungsanalyse werde aber wahrscheinlich Ende Jänner präsentiert.

Übrigens: Für all jene, die von der weihnachtlichen Stimmung (soweit angesichts des fehlenden Schnees überhaupt vorhanden) nicht genug bekommen, ein kleiner Tipp: Der begehbare Adventkalender in Reith hat noch bis 6. Jänner geöffnet.