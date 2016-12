Von Claudia Funder

Nikolsdorf – Wie die TT berichtete, war der Flugplatz in Nikolsdorf, der vor zwei Jahren vom Tourismusverband Osttirol an die neuen Betreiber, die „Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH, übergeben worden war, finanziell gehörig ins Trudeln geraten. Bis zum 31. Dezember dieses Jahres war den Betreibern Zeit eingeräumt worden, die Piste neu zu asphaltieren, wie es die Behörde vorgegeben hatte. Ein Antrag der GmbH, diese Frist zu verlängern, war zurückgewiesen worden. Wolfgang Steiner, Geschäftsführer der GmbH, hatte gekündigt. Der Pachtvertrag mit Grundeigner und Mitgesellschafter Bernhard Astner befand sich im Auslaufen. Es sah trist aus für eine Zukunft des Flugplatzes.

Im letzten Moment konnte das Aus nun doch noch abgefedert und wichtige Zeit für eine nachhaltige Planung gewonnen werden. In der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Flugplatz Lienz/Nikolsdorf Betriebs-GmbH am Dienstag, die rund zwei Stunden dauerte, konnte zumindest der Beschluss für die vorläufige Pachtverlängerung um ein Jahr von den Gesellschaftern gefasst werden. Dies geschah auch im Beisein des Grundbesitzers und Mitgesellschafters Bernhard Astner. „Somit ist der Flugbetrieb von der vertraglichen Seite aus betrachtet für 2017 gesichert“, gab TVB-Obmann Franz Theurl bekannt. Der TVB Osttirol hat an der Gesellschaft einen Anteil von 25 Prozent. Nun gilt es das Thema mit der laut Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Lienz nicht mehr aufzuschiebenden Pistensanierung rechtlich aufzuarbeiten bzw. eine Klärung über die erforderlichen Maßnahmen herbeizuführen. An dieser die Flugsicherheit gewährleistenden Forderung hängt auch die Sicherstellung des künftigen Betriebes. Man hofft nun vorerst zumindest eine aufschiebende Wirkung zu erlangen, bis das Budget für 2017 steht und eine neue Geschäftsleitung gefunden ist. Ein neuer Geschäftsführer, der sich entsprechend engagiert, soll bereits in den nächsten Tagen bestellt werden, erklärt Theurl. An der Sicherstellung des Budgets arbeiten die Gesellschafter rund um den Planungsverband Lienzer Dolomiten. Bei der Sitzung stellte Astner auch eine längerfristige Pachtlösung in Aussicht. Diese wäre Basis für die Beantragung von Fördermitteln.

„Mit gemeinsamen Kräften werden wir den Fortbestand des Flugplatzes Nikolsdorf absichern“, gibt sich Franz Theurl optimistisch.

Was die Zukunft tatsächlich bringt, ist ungewiss. Es gilt, den zeitlichen Spielraum, den man nun hat, bestmöglich für das Finden einer langfristigen Lösung zu nutzen.