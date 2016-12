Von Alois Vahrner

Innsbruck – Die IGO Ortner Gruppe (IGO steht für Firmengründer Ignaz Ortner, den Großvater von Klaus Ortner) ist eine der großen Nummern der österreichischen Wirtschaft – ein vielfach fast unbekannter, weil durchaus öffentlichkeitsscheuer Riese, der in seinen Tätigkeiten weit über Tirol und auch über Österreich hinausgewachsen ist.

Die Gruppe kommt (inklusive der assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen) auf einen Gesamtumsatz von über 4,5 Mrd. Euro und über 17.500 Mitarbeiter. Zu 72,1 Prozent gehört die Gruppe Klaus Ortner, zu 2,9 Prozent seiner Frau Friederike Ortner (eine Medizinerin) und zu je 12,5 Prozent den beiden Töchtern Iris und Nina Ortner. Iris Ortner ist Geschäftsführerin und Aufsichtsrätin in mehreren Unternehmen der Gruppe, Nina Ortner (derzeit in Babypause) lenkt in der IGO Real Estate alle nicht betriebsnotwendigen Immobilien der Gruppe.

In der IGO Technologies sind alle 100-Prozent-Beteiligungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Anlagenbau zusammengefasst, neben Ortner auch HTG, Bacon Gebäudetechnik, Insta-Bloc, Elin, Elin Quadrat, EBG, TKT Engineering (Marktführer in Polen), die Babak Gebäudetechnik sowie Pfrimer & Mösslacher mit zusammen 3500 Mitarbeitern und 500 Mio. Euro Jahresumsatz.

In der IGO Construction sind alle Beteiligungen aus dem Baubereich konzentriert, die nicht zum Haustechnikbereich zählen. Darunter fallen die 39 Prozent am Baukonzern Porr (Ortner ist größter Aktionär und verfügt im Syndikat mit der Strauss-Gruppe über ca. 55 Prozent), die 33 Prozent am Immobilienentwickler UBM (mit Strauss 46 Prozent), weiters 25 Prozent an der Hospitalsgruppe und 20 Prozent an Gemeinde-Dienstleister und Raumordnungsentwickler Communalp. Diese Gruppe steht für 4 Mrd. Euro Umsatz (allein 3,5 Mrd. Euro durch die Porr) und 14.000 Beschäftigte. Der Portfoliowert der IGO Construction liegt bei etwa 520 Mio. Euro.

Die Unternehmensgruppe sei bei unzähligen großen und kleineren Projekten in ganz Europa und darüber hinaus tätig, sagt Klaus Ortner. „Wir sind am Drücker.“ Maßgeblich involviert war und ist man etwa beim Hauptbahnhof Wien, dem Erste Campus, dem Quartier Belvedere, dem U-Bahn- und Stadionbau für die Fußball-WM in Katar, dem Projekt Stuttgart 21, einer Reihe großer Krankenhäuser, Wirtschafts- und Technologiezentren sowie Pharma-Standorte (etwa bei Sandoz, Hofmann La Roche, Boehringer). Die Gruppe ist auch am Bau oder Betrieb Dutzender Hotels (derzeit 3800 Zimmer in ganz Europa), der Allianz Arena in München oder an der Konzeptplanung für den Ausbau des Stadions Nou Camp in Barcelona (in Zukunft sogar 115.000 Plätze) beteiligt.