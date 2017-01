Von Alois Vahrner

Innsbruck – Seit 1. Jänner gibt es bei der Neuen Heimat Tirol (NHT) ein neues Führungsduo: Langzeit-Geschäftsführer Klaus Lugger ging in den Ruhestand, wird aber künftig im TT-Ombudsmann-Team die Wohnrechts-Agenden betreuen. Die Nachfolge Luggers trat der studierte Architekt und Betriebswirt sowie Projektmanager Markus Pollo an, der sich bei der Ausschreibung gegen mehr als 40 Bewerber aus dem In- und Ausland durchgesetzt hat. Pollo übernahm auch die Geschäftsführung der Innsbrucker Stadtbau und wird künftig zusammen mit dem früheren SPÖ-Parteichef Hannes Gschwentner die Neue Heimat, Tirols größte gemeinnützige Wohnbaugesellschaft, lenken.

Gschwentner und Pollo kündigen ein weiterhin sehr hohes Bauniveau an. Zurzeit seien etwa 1000 Wohnungen im ganzen Land in Bau, jährlich würden etwa 500 bis 600 fertig. Allein in Innsbruck seien 1000 Wohnungen in Planung, in den kommenden fünf Jahren habe man tirolweit 3000 Wohnungen mit einer Gesamt-Bausumme von voraussichtlich 600 Mio. Euro in der Pipeline, sagten Gschwentner und Pollo gegenüber der TT. Die alten Südtiroler Siedlungen sollen überall (außer in Kematen wegen Denkmalschutz und teilweise in St. Johann wegen Ortsbildschutz) durch neue Einheiten ersetzt werden. Allein hier gebe es ein Bauvolumen von insgesamt 487 Mio. Euro.

Die Neue Heimat baue modern, energieeffizient und für die Mieter kostengünstig, betont Pollo. „Mietkosten von etwas über 7 Euro inklusive Betriebskosten, Heizung und Mehrwertsteuer muss uns erst einer nachmachen.“ Die freien Marktpreise seien teils mehr als doppelt so hoch.

Die Neue Heimat hat 18.000 Wohneinheiten (14.000 Miet- und 4000 Eigentumswohnungen) sowie 17.000 Garagenplätze in insgesamt 93 Gemeinden. Man sei in ständigen Gesprächen mit Orts-chefs, diese Zahl weiter zu erhöhen. Ein immer größeres Aufgabengebiet sei der Bau von Kindergärten, Sozialzentren und Einheiten für betreutes oder betreubares Wohnen geworden, so Gschwentner. „Das wollen viele ältere Menschen, und zudem ist es auch weit günstiger als ein Seniorenheim-Platz mit im Schnitt 4000 Euro Kosten im Monat.“

Ein großes Thema könnte, so sich Tirol tatsächlich bewirbt und den Zuschlag erhält, Olympia im Jahr 2026 werden. „Da wären wir Gewehr bei Fuß, um bei einem Olympischen Dorf für Tausende Athleten dabei zu sein“, sagen Gschwentner und Pollo. Falls es dazu kommt, müssten mehrere Gesellschaften ihre Kräfte bündeln. Für mehr leistbaren Wohnraum im teuren Innsbruck wäre dies aber eine gute Chance, so die Neue-Heimat-Chefs.