Von Harald Angerer

Westendorf, Kitzbühel – Auf der einen Seite 90 Skilifte und 284 Pistenkilometer und auf der anderen Seite 54 Liftanlagen und 215 Pistenkilometer – dazwischen liegen 2,5 Kilometer. Die Skiwelt Wilder Kaiser Brixental und das Skigebiet der Bergbahn Kitzbühel treffen sich in der Aschau bei Kirchberg – fast. Immer wieder wurden Rufe nach einem Zusammenschluss der beiden großen Skigebiete laut. Zuletzt nun wieder bei der 70-Jahr-Feier der Skiwelt Bergbahn Westendorf. Mit ihrer Ki-West-Gondelbahn ist sie den Kitzbühelern in der Aschau nähergekommen und seit 2008 besteht mit der Skiweltbahn nun eine direkte Verbindung in das Haupt-Skigebiet der Skiwelt.

„Damals gab es bereits eine Vereinbarung mit den Kitzbühelern, dass wir die Ki-West bauen und die Kitzbüheler selbst dann mit einer neuen Bahn anbinden. Leider gab es diese Vereinbarung nur mündlich und es ist alles anders gekommen“, schildert Bergbahn-Westendorf-Geschäftsführer Hansjörg Kogler. Es wurde zwar eine Gondelbahn gebaut von den Kitzbühelern, die Talstation der Pengelstein 1 war aber 2,5 Kilometer entfernt von jener der Ki-West. Und hier sieht auch der aktuelle Vorstand der Bergbahn Kitzbühel das Problem. Er betont, dass damals ein großer Fehler gemacht wurde. „Unsere Pengelstein-Bahn ist gerade eben wirtschaftlich, die Ki-West fährt ein Defizit ein. Hier noch einen dritten Lift dazuzubauen, wäre wirtschaftlich ein sehr hohes Risiko“, betont Burger.

Ein solches Projekt würde etwa zehn Millionen Euro kosten, ist sich Burger sicher. Erst müsse aber die Zahl der Fahrgäste, die aus der Skiwelt nach Kitzbühel kommen könnten, erhöht werden. Mit der erweiterten Beschneiungsanlage der Bergbahn Westendorf ist hier ein erster Schritt gemacht worden. Dank 11,5 Millionen Euro kann die Beschneiung der Ki-West-Abfahrt gesichert werden. Doch nun spießt es sich am Sessellift Fleiding auf der Westendorfer Seite, ein alter Dreiersessellift.

Der Neubau der Anlage steht bei den Westendorfern ganz oben auf der Liste. „Am liebsten würden wir ihn 2017 schon neu bauen, aber erst müssen wir die Investition in die Beschneiungsanlage abarbeiten, dazu brauchen wir gute Winter“, schildert Kogler. Wenn es zwei gute Winter gäbe, wäre ein Baustart schon 2018 nicht unwahr- scheinlich, lässt der Westendorfer Bergbahnchef aufhorchen.

Dass die Konkurrenz nicht schlafe und große Zusammenschlüsse am Arlberg oder in Salzburg anstehen, ist Kogler bewusst. „Wir sind aber sehr gut aufgestellt und erst müssen sie unsere jetzige Größe erreichen“, sieht er noch keinen zu großen Konkurrenzdruck. Das Thema gemeinsame Karte sieht sowohl Kogler als auch Burger als erledigt an. „Es gibt die Kitzbüheler Alpen AllStarCard, damit ist diese Aufgabe erfüllt“, schildert Kogler und auch Burger betont, dass es mit der AllStarCard ein gutes Produkt gebe.