Von Hubert Daum

Umhausen – „Wir verfolgen die nachhaltige und ökologische Idee, dass ein Rohstoff vom Erzeuger bis zum Verbraucher nicht um die Welt reisen sollte.“ Dieses Zitat aus der Homepage verdeutlicht die Philosophie des Umhausener Schafwollzentrums, das sich quasi als schwarzes Schaf der Globalisierung sieht. „Wichtig sind uns regionale Kreisläufe“, erklärt Joachim Regensburger, der gemeinsam mit seinem Bruder Michael am 1. Jänner 2016 die Geschäftsführung übernommen hat.

Als einziges Unternehmen weltweit wird im Umhausener Familienbetrieb die Wolle des Tiroler Berg- und Steinschafes verarbeitet. Rund 400 Schafbauern im Umkreis von 150 Kilometern liefern zweimal jährlich insgesamt ca. 40.000 Kilogramm Schafwolle an und haben quasi eine Fixabnahme, was für bäuerliche Betriebe einen unglaublichen Wert darstellt.

1938 errichtete Otto Regensburger, der Großvater der heutigen Geschäftsführer, das erste Betriebsgebäude zur Verarbeitung des Ötztaler Flachses, der damals große Bedeutung für das Tal hatte. In den 1950er-Jahren, als die Flachsproduktion unbedeutend wurde, stellte man um auf Verarbeitung von Schafwolle – eine gute Entscheidung in der Retrospektive. „Seit drei Jahren ist die Auftragslage super“, freut sich GF Joachim, „die Menschen schätzen Naturmaterialien immer mehr. Vor allem Touristen suchen vermehrt unseren Betrieb auf. Die Unterstützung durch den Tourismusverband ist für uns sehr wichtig.“ Der Herbst 2016 sei der stärkste in der Firmengeschichte gewesen: „Da ging uns die weiße Wolle aus.“

Der Fokus lieg auf der Produktion von Schafwollteppichen. Nachdem man früher die Rohwolle zur Wäsche bis nach Belgien transportieren musste, investierte Johannes Regensburger, damals Geschäftsführer und nunmehriger Seniorchef, vor rund 20 Jahren in eine moderne Waschanlage. Nun läuft der gesamte Produktionskreislauf unter einem Dach ab: Nach der Sortierung wird der Rohstoff gewaschen, gekämmt („kartatscht“) und gefilzt, die so entstandenen „Würste“ werden anschließend getrocknet. Nun können die Teppiche händisch gewebt werden. Also auch hausintern ein regionaler, geschlossener Kreislauf. Bemerkenswert dabei ist, dass einige ursprüngliche Maschinen noch voll funktionsfähig sind. Die „Krempelmaschine“, mit der die Wolle gekämmt wird, stammt aus dem Jahre 1929.

Von „global player“ will man also im Unternehmen Regensburger, das zehn Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bietet, nichts wissen. Vielmehr stehen Tradition und Kleinstrukturiertheit im Vordergrund. Und natürlich die Qualität der heimischen Wolle, die laut Joachim auf Grund verschiedener Faktoren fast nur im hochalpinen Raum möglich ist. Das neue Jahr geht man in Umhausen also gelassen an, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Auch im Energiebereich möchte man sich mit einer geplanten Photovoltaikanlage der Philosophie unterordnen.