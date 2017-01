Innsbruck – Während der Schneemangel den Vorarlberger Sportartikelhändlern zu schaffen macht, können sich ihre Tiroler Pendants gut behaupten. Das sagt zumindest Katrin Brugger, Obfrau des Sportartikelhandels in der Tiroler Wirtschaftskammer, im TT-Gespräch. „Gegenüber der vorherigen Wintersaison hat es bisher keine Umsatzeinbußen gegeben, weil wir eine gute Ausgangslage hatten“, erklärt Brugger.

So habe es letztes Jahr – also 2015 – einen warmen Vorwinter gegeben. Es sei nicht kalt genug gewesen, um Kunstschnee zu produzieren. Obwohl es auch heuer wenig geschneit hat, seien die Temperaturen jedoch niedrig genug gewesen, um künstlich zu beschneien. Das habe für gut präparierte Pisten und viele Pistenkilometer in Tirol gesorgt, sagt Brugger. Vor allem Einheimische habe das auf die Pisten gelockt, sodass der Handel im November und bis Mitte Dezember stabil war. Für eine endgültige Bilanz gelte es aber noch die Feiertage abzuwarten, resümiert die Sporthändlerin aus der Wildschönau.

Im Gegensatz dazu beklagt der Vorarlberger Sporthandel Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent und mehr. Bei Einheimischen und Gästen sei die Nachfrage nach Wintersportartikeln derzeit gering, sagte Franz-Josef Alton, Fachgruppenobmann in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, gegenüber dem ORF. Der Sporthandel habe die Regale seit November gefüllt. Die Kunden wollen aber nicht kaufen, sogar massive Preisreduktionen wecken keine Laune, so Alton.

Vor allem in Westösterreich werden bis zu 80 Prozent des Umsatzes in Sportgeschäften mit Touristen erzielt, überwiegend im Winter. Das Verhältnis zwischen dem Verkauf von Ski-Ausrüstungen und dem Verleih liegt bei rund 50 zu 50 Prozent. Insgesamt erzielt der Sportfachhandel in Österreich einen Jahresumsatz von 1,5 Mrd. Euro. Jeweils 500 Mio. Euro Umsatz werden zusätzlich von branchenfremden Mitbewerbern und vom Online-Handel erzielt. (sas)