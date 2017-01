Wien, Innsbruck – Acht von neun Bundesländern haben im ersten Halbjahr 2016 einen Exportzuwachs verzeichnet. Die Ausnahme war Niederösterreich mit einem Rückgang von 3,1 Prozent.

Tirol legte um 0,5 Mrd. (plus 8,7 Prozent) Euro zu, Wien um 0,3 Mrd. Euro (plus 3,2 Prozent). Fünf Bundesländer führten mehr aus als ein, angeführt von Oberösterreich mit einem Überschuss von 4,39 Mrd. Euro. Schlusslicht war Wien mit einem Defizit von 8,22 Mrd. Euro.

Insgesamt wurden Waren im Wert von 65,51 Mrd. Euro ausgeführt, wobei mehr als die Hälfte auf das Industrieland Oberösterreich entfiel. Die gesamtösterreichischen Einfuhren von Waren lagen im 1. Halbjahr 2016 bei 66,57 Mrd. Euro, hier entfiel ein Viertel auf die Bundeshauptstadt.

Während in den meisten Bundesländern der Außenhandel (sowohl Einfuhren als auch Ausfuhren) mit „Maschinen“ dominierte, überwogen in Tirol die Einfuhren von „organischen chemischen Erzeugnissen“ mit einem Anteil von 17,6 Prozent und in Wien sowie in Tirol die Ausfuhren von „pharmazeutischen Erzeugnissen“ mit Anteilen von 18,6 Prozent bzw. 17,5 Prozent am gesamten Außenhandel des Bundeslandes.

Wichtigster Handelspartner ist nach wie vor Deutschland, wobei im ersten Halbjahr insbesondere Wien und Tirol die Ausfuhren zum Nachbarn steigern konnten. (APA, TT.com)