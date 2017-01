Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Vom Sportartikelverkäufer über Hoteliers bis hin zu den Seilbahnern ist man sich einig: Die Feiertage sind heuer ungünstig gefallen. Und der Schnee fehlt sowieso. Die Urlaubsgäste sind aber trotzdem gekommen. Nur später. Laut einem Liftmitarbeiter im Zillertal ist in den eigentlichen Spitzentagen zwischen Weihnachten und Silvester teils nur die Hälfte an Skifahrern und Snowboardern mit den Liften hinaufgefahren. Bei einem Rundruf durch die Skigebiete im Bezirk wollte kaum eine Liftgesellschaft mit Zahlen herausrücken. Vielmehr wurde versucht, ein positives Bild von der letzten Woche im Vorjahr zu zeichnen.

Mayrhofner Bergbahnen: Der Stefanitag ist laut Vorstand Josef Reiter der erste richtig starke Tag während der Weihnachtszeit gewesen. „Da der 24. heuer auf einen Samstag fiel, kamen viele Gäste erst am Stefanitag auf die Pisten.“ Daraus ergebe sich ein kleines Minus. Aber die Woche zwischen Weihnachten und Silvester sei dennoch gut gelaufen. „Das war, glaube ich, überall im Tal so. Wir hatten ja vom Wetter her großes Glück und die Kombination mit einer guten Pistenqualität macht vieles wieder wett“, sagt Reiter auf Anfrage der TT.

Zillertal Arena: Auch in der gesamten Zillertal Arena (Zell-Gerlos) liege man im Vergleich zum Vorjahr etwas zurück, wie Prokuristin Annemarie Kröll verrät. Auch sie ist sich sicher, dass dies mit dem Fall der Feiertage zu tun habe. „Die Gästebetten haben sich heuer erst später gefüllt.“ Der Spitzentag in der Zillertal Arena war in der Weihnachtswoche der 29. Dezember. „Auffällig war, dass die Woche vor Weihnachten im letzten Jahr sehr gut war in Sachen Gästeaufkommen. Heuer war sie jedoch deutlich schwächer“, berichtet Kröll. Aber man sei optimistisch für die restliche Saison. Die Verbindung nach Gerlos ist noch geschlossen. Das soll der kommende Neuschnee nun aber ändern. Die Wintersaison zu verlängern, falls der Schnee wie im Vorjahr erst im März und April kommt, sei aber kein Thema. „Wir richten uns jedes Jahr nach dem Ostertermin. Auch wenn die Schneelage noch gut ist, irgendwann ist die Luft bei den Skifahrern einfach raus“, sagt Kröll.

Hochzillertal: Die Buchungslage ist laut Seilbahnchef Heinz Schultz über die Weihnachtsfeiertage gut gewesen, aber keinesfalls sehr gut. „Es waren noch einige Betten frei und auch bei den Liften waren weniger Gäste als im Vorjahr. Spitzentag hat es also keinen wirklichen gegeben.“ Schultz schätzt ein leichtes Minus von rund zehn bis 15 Prozent. Er spricht dennoch von einer guten Woche.

Christlum: Etwas mehr Wintersportler verbuchte hingegen das Skigebiet am Achensee. „Bei uns war generell im Dezember etwas mehr los als im Vorjahr. Dafür sparen die Leute wohl im Gasthaus“, sagt GF Hansjörg Kofler. Der beste Tag sei der 28. Dezember gewesen. „Das schöne Wetter rettet uns“, betont Kofler. Immerhin gelte es, die hohen Kosten für die Beschneiung hereinzuholen.

Kellerjoch: Beschneit ist am kleinen Familienskigebiet in Schwaz derzeit nur die neu gebaute Ski-Kinderwelt. Zwei Zauberteppiche und der Schlepplift neben dem Übungshang sind in Betrieb. „Der Sessellift fährt momentan auch, aber nur für Fußgänger“, berichtet GF Werner Kostenzer. Er hofft, dass der Schnee bald kommt. Für ihn liegen die Spitzentage aber nicht in der Weihnachtswoche, sondern im Februar, „wenn die Schulferien sind“.

Hintertuxer Gletscher: Die Auslastung ist laut Sarah Moser (Marketing) gut und im Vergleich zum Vorjahr ungefähr gleich. Aber einen richtigen Vergleich könne man nicht anstellen, da die Feiertage anders gefallen sind.