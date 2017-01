Von Harald Angerer

Kitzbühel – Mit dem Jahreswechsel ging bei den Stadtwerken Kitzbühel eine Ära zu Ende. Gerhard Eilenberger hat den Chefsessel an Andreas Kronberger übergeben. Seit Montag ist der 43-jährige Kitzbüheler nun Betriebsleiter für Strom, Internet, Kabel-TV und Stadtverkehrsbetrieb, wie es ganz genau heißt. Seit 1. Oktober 2016 ist er im Unternehmen und hat sich auf die Aufgabe vorbereitet.

„Ich bin zu einer spannenden Zeit in das Unternehmen gekommen. So hatten wir zum Beispiel die Kollaudierung des Kraftwerks Kohlstatt und die Verlängerung für die Genehmigung des Kraftwerks Waldhausen“, sagt Kronberger. Der gebürtige Kitzbüheler ist verheiratet und hat zwei Kinder. „Ich war auch immer in Kitzbühel, außer in meiner Schulzeit und Ausbildung“, sagt der neue Stadtwerke-Chef. So hat er die Elektrotechnik-HTL in Salzburg besucht und am MCI studiert.

In den vergangenen 15 Jahren war er in der IT-Branche selbstständig. „Die Stadtwerke sind als Grundversorger ein sehr wichtiger Teil der Stadt Kitzbühel, deshalb habe ich mich auch um die Stelle beworben, da ich sie als große Herausforderung sehe“, schildert Kronberger. Er ist aber nicht zum ersten Mal bei den Stadtwerken. „Ich war schon als Praktikant im Unternehmen“, erzählt der nunmehrige Chef, der einige große Aufgaben vor sich und den Stadtwerken sieht. Die Liberalisierung des Strommarktes sei eine solche. „Die großen Unternehmen wie Spar oder Billa kaufen zentral ein, aber bei den kleineren Betrieben und den privaten Haushalten können wir mit dem Preis schon mithalten“, ist Kronberger überzeugt. An Schleuderpreisen sei er aber nicht interessiert, denn er erwartet auch am Strommarkt eine Bereinigung.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist auch das Internet, hier gelte es, die Kitzbüheler mehr als Kunden zu gewinnen, und er blickt auch über die Stadtgrenzen hinaus in Richtung einer möglichen Versorgung von Kirchberg oder Oberndorf.

In die Zuständigkeit der Stadtwerke fallen auch die Stadtbusse. „Es gilt die Menschen mehr auf die Öffis zu bringen, vielleicht mit eigenen Verkehrsflächen, damit die Busse einen Vorteil gegenüber dem Pkw haben“, sagt Kronberger. In Sachen Kitz-TV, welches ebenfalls in seine Agenden fällt, möchte er sich zurückhalten. „Wir stellen die Technik und sind jederzeit bereit, Kitz-TV weiterhin auszustrahlen. Die redaktionelle Befüllung ist aber eine Entscheidung der Politik, da halten wir uns heraus“, sagt der Stadtwerke-Chef.