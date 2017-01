Von Hans Nikolussi

Außerfern – Rot gekennzeichnet und mit einem „X“ versehen präsentierten sich über Weihnachten viele der Skiabfahrten des Außerferns im weltweiten Netz. Es ging wenig. Das Personal in den Startlöchern, an den Drehkreuzen jedoch nur sporadisch bergwärts strebende Gäste. Vor allem im Tannheimer Tal. Eine kaum befriedigende Situation für einen Teil der heimischen Betreiber von Aufstiegshilfen. Kaiserwetter ohne Schnee bis in die höchsten Regionen trug die Schuld daran, die „Bretteln“ mussten oft im Skikeller bleiben. Bis auf das Wetter eigentlich zum Verzweifeln.

Während die Situation in der Zugspitz-Arena und im Lechtal, wo praktisch alle Pisten gut präpariert und frequentiert waren, als zufriedenstellend bezeichnet wurde, haderten die Betreiber im Zentralraum und im Tannheimer Tal mit dem eklatanten Schneemangel. Große Abfahrten waren mit Ausnahme von Zöblen nirgends möglich. Hart traf es den Hahnenkamm, wo noch technische Schwierigkeiten dazukamen und den „weißen Sport“ unmöglich machten. „Obwohl wir regen Besuch verzeichnen und viele Gäste trotz Schneemangels am Berg haben, ist die Situation nicht erfreulich. Wir hoffen endlich auf Naturschnee“, meint Peter Gerber von der neuen Betreiberfamilie am Reuttener Hausberg.

Beschäftigt am Parkplatz der Ehrwalder Almbahn, den Ansturm der Gäste in geordnete Bahnen zu lenken, war hingegen Franz Dengg jun.: „Unsere Pisten sind ganz normal frequentiert, Ende der Woche gehen die zwei letzten Pisten in Vollbetrieb, wir können absolut nicht klagen.“ Das Gleiche galt für Lermoos und Biberwier, wo Geschäftsführer Ludwig Keller von guten Bedingungen berichten kann. Mit einer Ausnahme: In Biberwier war die Beschneiung in der Höhe zum Marienbergjoch trotz aller Bemühungen nicht zu schaffen. Am Wettersteinlift war lediglich der „Sunracer“ in Aktion. Die Lifte im Lechtal von Stanzach über Elbigenalp bis Bach waren alle in Betrieb, sie wurden sogar von Trainingsgruppen nationaler Verbände aus Südkorea und Liechtenstein genützt. Weiterer Vorteil im Lechtal: die Einrichtung eines Ski-Busses, der dreimal täglich die Gäste ins riesige Skigebiet am Arlberg nach Lech verfrachtet.

Wolfgang Moosbrugger verweist auf die einzige Talabfahrt in Zöblen, sieht jedoch viele Wanderer auf den Höhenwegen am Neunerköpfle und ist sich mit Michael Schretter vom gegenüberliegenden, mit den gleichen Problem kämpfenden Füssener Jöchle einig: Naturschnee ist für den Skibetrieb nun unbedingt vonnöten.

Andererseits schienen sich die Urlauber den Spaß nicht verderben zu lassen: Das Geschehen hatte sich auf Wanderwege im Tal und auf „Bergtouren“ in der Höhe verlagert, beinahe wie im Sommer. Die Hüttenwirte und Gastronomen freute es.

„Auf der Sonnenseite ist Wandern angesagt. Ich war kürzlich auf der Roten Wand. Ganze Karawanen waren auf dem Weg, am Gipfel mehr Leute als an den besten Tagen im Sommer“, sagt auch der Geschäftsführer des TVB Lechtal, Michael Kohler, der in Sachen Winterwandern für die Schaffung von Attraktionen eintritt.

Von der Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Zugspitz-Arena, Petra Fraune, war zu erfahren, dass die Auslastung sehr gut ist und durchaus Optimismus angesagt sei. „Einen ähnlichen Start in die Saison hatten wir schon letztes Jahr. Ich bin guter Dinge, dass es auch heuer eine Hammer-Saison wird“, erklärt sie zuversichtlich. Auch im Tannheimer Tal sieht Tourismusgeschäftsführer Michael Keller durchwegs zufriedene Gäste in den ausgelasteten Häusern. Zu Weihnachts- und Neujahrszeiten sei „schneelos“ zu verkraften. „Da haben uns der zugefrorene Haldensee als eine Attraktion und auch die vielen und teilweise geführten Wandermöglichkeiten drübergeholfen. Für die kommenden Tage brauchen wir allerdings Schnee, sonst wird es zäh“, weiß der Fachmann.

Von einer zufriedenstellenden Buchungslage über die Feiertage spricht auch Geschäftsführer Roland Petrini von der Naturparkregion Reutte. Die Gäste aus den nebelverhangenen Niederungen seien von der Landschaft fasziniert und würden gerne die Gelegenheit nützen, auch ohne Ski die Umgebung von oben zu genießen. Die bis jetzt steigenden Nächtigungszahlen über den gesamten Winter zu halten, bedinge aber unbedingt Schnee, meint der Reuttener.

Trotz wenig Schnee viel Optimismus versprüht die gehobene Hotellerie im Bezirk. Ihre vollen Häuser über die Feiertage tragen zur guten Stimmung bei. „Das ungünstige Zusammentreffen der Feiertage an den zwei Wochenenden hat unserem Haus zwar ein winziges Minus gebracht. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das aufholen können“, so Franz Dengg sen. vom Lermooser Hotel Post. Aber auch er wünscht sich dringend Schneefall, um übers Jahr positiv zu bilanzieren.

Als Hotelier und Tourismusobmann sieht Hermann „Hemmi“ Ruepp vom „Mohren“ in Reutte auch einen positiven Start bei sich im Haus und bei Kollegen. „Die Gäste über die Feiertage können nicht den klassischen Skifahrern zugeordnet werden“, meint der Touristiker, „sie suchen eher die ruhige, familiäre Freizeitgestaltung, für den weiteren Verlauf der Saison werden wir aber doch, neben schönem Wetter, auch Schnee brauchen.“

Zufrieden auch die Hotellerie im Hochtal. Markus Gut­heinz vom Hotel „Jungbrunn“ in Tannheim: „Unsere Gäste bevorzugen den intimen, familiären Bereich in unserem Haus mit all seinen Annehmlichkeiten. Sie geben sich ohne Weiteres mit der schönen Landschaft, dem herrlichen Wetter und dem geruhsamen Wandern zufrieden.“ Er ist sich sicher, dass er damit auch für seine Kollegen in der Region spricht.

Die Alpentherme Ehrenberg, nicht nur als Alternative zum Skifahren, verzeichnete einen durchschnittlich guten Besuch. „Solche Starts in die Wintersaison hatten wir schon. Die Besucher verteilen sich recht angenehm auf den ganzen Tag. Es herrscht ein Kommen und Gehen, ganz zu unserer Zufriedenheit. Wir mussten niemanden abweisen, können uns aber über den Besuch in der Therme nicht beklagen“, schildert Sebastian Heckelmiller als Betriebsleiter die Situation. Äußere Bedingungen scheinen keine allzu große Rolle zu spielen. Das ersehnte Weiß trifft nun täglich ein.