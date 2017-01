Von Eva-Maria Fankhauser

Fügen – Gerade erst hat die Erlebnistherme in Fügen ihr 10-Jahres-Jubiläum gefeiert, da brodelt bereits die Gerüchteküche im Tal. Denn es wird gemunkelt, dass die Therme „zu Tode gespart“ wurde. Es sei in den vergangenen Jahren zu wenig investiert worden und nun müsse man so viel Geld in die Therme stecken, dass es unmöglich sei, in den nächsten sieben Jahren schwarze Zahlen zu schreibe­n.

Harte Worte, mit denen sich die Führung der Erlebnistherme auseinandersetzen muss. TVB-Obmann Ernst Erlebach empfindet „zu Tode gespart“ als übertrieben. „Die Therme ist in einem Top-Zustand und schreibt beste Zahlen“, sagt Erlebach. Das bestätigt auch BM Dominik Mainusch. Er gibt allerdings zu, dass eine „starke Sparpolitik“ gefahren wurde. „Es wurde halt zurückhaltend investiert und das muss sich nun ändern, sonst kann die Qualität der Therme kaum gehalten werden“, betont Mainusch.

Laut dem Ortschef wurden in den vergangenen zehn Jahren rund sieben Millionen Euro in die Therme gesteckt. Vieles davon floss aber in den Bestand. Eine strategische Entwicklung habe bis dato gefehlt, „aber es gab auch viele Kreditrückzahlungen und so weiter“. Die Therme stehe auf guten Füßen, sind sich Mainusch und Erlebach sicher.

Die künftigen Investitionen sollen in Richtung Wellness, Gesundheit und Erholung gehen. „Platz zum Erweitern haben wir jede Menge. Wir könnten uns bis zum Kreisverkehr hinüber ausbreiten“, erklärt Erlebach. Laut Mainusch will man sich vorerst westlich der Therme vergrößern und dort einen Wellness-Bereich schaffen. „Derzeit suchen wir nach einem passenden Architekten für das Projekt. In drei bis fünf Jahren soll das Projekt in der Bauphase oder im Idealfall schon abgeschlossen sein“, sagt der Bürgermeister. Er rechnet mit einem Kostenaufwand von fünf bis acht Millionen Euro.

Dass eine große Investition wie diese der Bilanz schade, ist dem jungen Ortschef bewusst: „Da gehen die Gewinne natürlich zurück.“ Aber die Qualität des Bestandes gehöre genauso gesichert wie eine weitere Attraktion für das Schlechtwetterprogramm der Tagesgäste. „Ob wir künftig schwarze Zahlen schreiben, kann ich nicht prophezeien, aber dass die Therme zu Tode gespart wurde, ist schon überspitzt“, betont Mainusch.

Bisher erwirtschaftete die Erlebnistherme in Fügen rund 2,3 Millionen Euro jährlich. Die Rücklagen liegen bei etwa 2,2 Millionen Euro.