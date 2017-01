Von Harald Angerer

Kirchberg – Eine Situation, welche die Touristiker nur allzu gut kennen – die Verhandlungen vor der Saison um die Nutzung für Loipen scheitern. So passiert heuer im Kirchberger Ortsteil Aschau. Immer wieder waren die Verhandlungen schwierig, heuer war es dann nicht mehr möglich, eine Loipe auf der bisherigen Strecke zu verwirklichen. „Es waren auch keine Flächen zum Umfahren möglich, dann müssen wir die Entscheidung der Grundbesitzer einfach akzeptieren“, sagt Christoph Stöckl, Ortsstellenleiter des TVB Kitzbüheler Alpen – Brixental.

Doch die Loipe in der Aschau ist für den Kirchberger TVB sehr wichtig. „Aschau liegt auf 1000 Metern und dementsprechend schneesicher war die Loipe in dem Bereich“, erklärt Stöckl. Deshalb hat er auch nicht lockergelassen und rechtzeitig vor dem Schneefall ist es nun gelungen, doch eine Loipe in der Aschau anbieten zu können. „Wir haben nun eine ganz neue Strecke“, freut sich Stöckl. Die neue Loipe weist eine Runde mit 3,5 Kilometern Länge auf und liegt in der Sonne. „Wir wissen von unseren Gästen, dass die sonnige Lage ein wichtiges Kriterium ist, es freut mich echt sehr, dass wir mit den Grundbesitzern in dem Bereich eine Einigung erzielen konnten.“

Die Runde startet am Gasthof Falkenstein und führt in den Bereich Gründau. „Ideal ist auch, dass die Loipe direkt an der Bushaltestelle startet. Durch unsere Kooperation mit den ÖBB können unsere Gäste mit der Gästekarte den Bus kostenlos nutzen“, schildert Stöckl. Dank des Schneefalls konnte die Loipe am Wochenende auch schon in Betrieb genommen werden.

Probleme mit der Loipe gab es im Vorjahr auch in Westendorf, diese wurden aber heuer auch gelöst. Keine Probleme melden die Tourismusverbände Kitzbühel und Kitzbüheler Alpen St. Johann. Sie betonen die gute Zusammenarbeit mit den Grundbesitzern.