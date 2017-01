Von Catharina Oblasser

Nikolsdorf – Eines ist für den ÖVP-Landtagsabgeordneten Hermann Kuenz klar: Osttirol braucht eine flugtechnische Anbindung. Das soll und kann kein richtiger Flughafen sein, doch groß genug, um den in Osttirol ansässigen großen Unternehmen eine rasche Verbindung nach Wien, München und zu anderen europäische Drehscheiben zu ermöglichen.

Eine Möglichkeit sieht Kuenz auf einer Fläche, die sich gegenüber dem derzeitigen Platz in Nikolsdorf befindet, also auf der anderen Seite der Bundesstraße. Die Flächen liegen in der Nähe des Landesforstgartens. Grundeigentümer sind einerseits das Land, andererseits bäuerliche Betriebe. Eines will der Abgeordnete jedoch von vornherein klarstellen: Der Forstgarten selbst würde durch diese Pläne nicht eingeschränkt, verkleinert oder sonstwie betroffen. „Der Landesforstgarten bleibt, wie er ist“, sagt Kuenz.

Der Standard soll dem eines üblichen Kleinflugplatzes entsprechen. Beispiele, die Kuenz und seine Mitstreiter sich angesehen haben, sind Flugplätze in Zell am See, in Niederösterreich und der Steiermark. Die Probleme in Osttirol sind jedoch eigener Natur: Im Gegensatz zu Ostösterreich ist es im Osttiroler Drautal enger. Die möglichen Flugschneisen sind beschränkt, es gibt die Bundesstraße und Stromleitungen, die im Weg sind.

Warum nicht den derzeitigen Flugplatz weiter nutzen? Auch das wäre eine Möglichkeit. Doch dafür müsste die Landebahn länger und tragfähiger sein, als sie jetzt ist. Die Aussichten darauf sind schlecht: Einerseits sind die aktuellen Betreiber schon jetzt mit einer Sanierung der Landebahn im Verzug, die die Bezirkshauptmannschaft bis Ende 2016 vorgeschrieben hat. Es ist noch offen, ob die Behörde den Platz nicht sperren muss, wenn die Auflagen nicht bald erfüllt sind. Auch das Pachtverhältnis steht auf Messers Schneide: Es wäre Ende 2106 abgelaufen, wenn sich der Grundbesitzer nicht in letzter Minute bereit gefunden hätte, um ein Jahr zu verlängern. Mit der Führung der Betreibergesellschaft steht es ebenfalls nicht zum Besten: Der Geschäftsführer hat mit Ende 2016 sein Amt zurückgelegt, es fehlt an Geld. Die Mehrheit der Gesellschaft ist in öffentlicher Hand: 26 Prozent hält der Planungsverband Lienzer Talboden, 25 Prozent der Tourismusverband Osttirol. Geld nachschießen will keiner der beiden.

Vor diesem Hintergrund ist der Versuch, ein ganz neues Flughafen-Projekt auf die Beine zu stellen, mehr als verständlich. Denn eine hochrangige Straßenverbindung für Osttirol als Ersatz ist weder in Sicht noch erwünscht.