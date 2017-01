Innsbruck – Im Zeitalter von Apps, Domains & Co. ist es für Internet-Nutzer gar nicht so leicht, den Überblick über ihre zahlungspflichtigen Verträge zu behalten. Das möchten sich immer wieder unbekannte Betrüger zunutze machen.

Schon im Dezember warnte die Arbeiterkammer Tirol (AK) in diesem Kontext vor den betrügerischen eMails einer Firma „Austria Domain Hosting“, in denen Konsumenten aufgefordert wurden, für eine angebliche Domain-Registrierung zu bezahlen. „Dieser Tage startete diese „Firma“ nun eine zweite Welle von betrügerischen E-Mails, in denen jeweils ein Betrag von 197,40 Euro für eine angebliche Domain-Registrierung im Zeitraum 2017/2018 gefordert wird“, so die AK in einer Aussendung am Montag. Wieder soll dieser Betrag binnen 14 Tagen auf ein spanisches Konto einbezahlt werden.

„Das ist nur ein weiterer Versuch, Konsumenten für nie bestellte bzw. nie durchgeführte angebliche Leistungen zur Kassa zu bitten“, warnen die Konsumentenschützer. Somit bestehe für die geltend gemachte Forderung kein Rechtsgrund – und damit auch keinerlei Zahlungsverpflichtung. Der Tipp der AK: Ignorieren und auf keinen Fall bezahlen. (TT.com)