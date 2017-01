Uderns – Auf der Bewertungsplattform „Holidaycheck“ haben unzählige zufriedene Gäste dafür gesorgt, dass das Vier-Sterne-Hotel Pachmair in Uderns und der Tuxerhof (Vier-Sterne-Superior) in Lanersbach fünfmal in Folge ausgezeichnet wurden. Dafür wurde den beiden Hotels diese Woche der „Gold Award“ verliehen. Ihn erhielten heuer weltweit 33 Hotels, fünf davon sind aus Österreich. Die zwei Tiroler Sieger sind besagte Zillertaler. Besonders groß ist die Freude in Uderns.

„Heuer sind wir österreichweit das beliebteste Hotel und weltweit die Nummer eins bei den Skihotels. Und das, obwohl unser Haus nicht direkt an einem Skigebiet liegt“, schildert Pachmair-Hotelier Hannes Geiger. Das sei wie ein Olympiasieg und Weltmeistertitel gleichzeitig „und werde ich wohl nie wieder erreichen“, meint Geiger auch in Anspielung auf seine Tochter Lea, die 2016 Doppelweltmeisterin im Rodeln wurde. Das stete persönliche Bemühen um den Gast und das Garantieren von Erlebnissen nennt Geiger als Gründe für seine zufriedenen Gäste.

„Es geht hier um das beliebteste Hotel, nicht um das beste“, stellt Andrea Schneeberger vom Hotel Tuxerhof fest. „Ich vermute, ein Gast aus dem Sporthotel Stock wäre bei uns nicht rundum glücklich und einer aus unserem Haus vielleicht nicht im Hotel Pachmair“, meint sie. Ihre Familie und ihr Team freuen sich jedenfalls, dass der Tuxerhof so beliebt ist und man es immer wieder schaffe, die gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Zumal die Erwartungshaltung immer größer werde.

Das Zillertal kann sich übrigens rühmen, mehrere Hotels in den Holidaycheck-Bestenlisten zu führen. (ad)