Von Denise Daum

Neustift – Seit Jahren wird davon gesprochen, heuer soll es aber wirklich ernst werden: Gemeinde Neustift und Tourismusverband Stubai beschäftigen sich mit der Zukunft des defizitären Freizeitzentrums. Die beiden Eigentümer (jeweils 50 Prozent) teilen sich Jahr für Jahr brüderlich 400.000 Euro Abgang, den großteils das Schwimmbad verursacht. Hinzu kommt, dass nicht wenige Quadratmeter in dem Gebäude nicht wirtschaftlich genutzt werden, wie der Veranstaltungssaal, der Jugendraum oder das Schützenlokal. Deshalb haben bereits im Jänner 2015 alle Beteiligten erklärt, dass ein Zukunftsplan entwickelt werden muss. Passiert ist bislang nichts.

Mitte Jänner steht nun eine „Zukunftssitzung“ des Verwaltungsrats an, in dem Vertreter der Gemeinde und des TVB sitzen. Während Peter Schönherr vor zwei Jahren dem Schwimmbad noch eine düstere Zukunft bescheinigte (es sei „unwahrscheinlich, dass das Neustifter Bad langfristig bestehen kann“), will sich der Bürgermeister nun nicht mehr so klar positionieren: „Der Prozess ist völlig ergebnisoffen.“ Es gehe zunächst darum, dass sowohl Gemeinde als auch TVB klarstellen, was für sie wichtig sei und wohin sie mit dem Gebäude wollen. Und: Beiden Gremien sei es nun „ernst mit der Zukunftsentwicklung“. Immerhin sind dafür von Gemeinde und TVB auch jeweils 50.000 Euro für das Jahr 2017 reserviert worden.

Ganz so einfach stellt sich für Vizebürgermeister Andreas Gleirscher die Situation allerdings nicht dar. „Wir sind nicht beim Wunschkonzert. Es muss zunächst einmal ausgelotet werden, was finanziell überhaupt möglich ist“, betont Gleirscher. Immerhin habe die Gemeinde derzeit keine finanziellen Ressourcen. Mehr Spielraum als die 400.000 Euro, die derzeit für den Abgang zu zahlen sind, werde es nicht geben. Aber auch Gleirscher will sich nicht festlegen, ob das Schwimmbad bestehen bleiben soll oder nicht.

Genau das müsse aber die erste Frage sein, die geklärt gehört, betont Franz Gleirscher, Geschäftsführer des Freizeitzentrums. Das Bad sei optisch in einem guten Zustand, Investitionen würden in den kommenden Jahren aber unweigerlich anfallen. Auch wenn seit Eröffnung des neuen Erlebnisbads Stubay in Fulpmes-Telfes das Neustifter Bad Umsatzeinbußen von 25 Prozent einstecken muss: In Ferienzeiten ist es gut besucht. Die Sauna werde vor allem von Einheimischen genutzt, das Bad in der Hochsaiso­n auch von Gästen. Franz Gleirscher verweist auch auf die Mitgliedschaft in diversen Kartenverbünden wie Stubai Super Card und Super Ski Pass.

Verwaltungsratsmitglied und TVB-Vorstand Klaus Kindl will auf Nachfrage der TT vorläufig noch nichts zur Sache sagen.