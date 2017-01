Tannheimer Tal – Eine spezielle Winteraktion läuft derzeit im Tannheimer Tal. Für Urlauber, die mindestens drei Nächte im Tannheimer Tal bleiben, ist das Seilbahnfahren mit der Gästekarte seit 9. und noch bis 26. Jänner jeweils von Montag bis Donnerstag inklusive. Finanziert wird die Aktion vom Tourismusverband. „Die Auslastung könnte in dieser Zeit einfach viel besser sein. Deshalb haben wir uns entschieden, heuer erstmals diese Aktion zu starten“, erklärt TVB-Geschäftsführer Michael Keller.

Aber nicht nur Urlauber, auch die Einheimischen und all jene, die im Hochtal arbeiten, kommen in den Genuss dieser Gratis-Liftkarten. Keller: „Es heißt immer, man tue alles nur für die Gäste, aber nichts für die Einheimischen. Deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, das Angebot auszuweiten.“

Mitarbeiter erhalten vom jeweiligen Arbeitgeber eine Bestätigung, Einheimische in den Gemeindeämtern einen Ausweis, der den Hauptwohnsitz im Tal attestiert. Egal, ob Skifahrer, Wanderer mit oder ohne Schneeschuhe, Para­gleiter oder Rodler – bis zum 26. Jänner wird all jenen, die einen solchen Beleg vorweisen können, an der jeweiligen Bergbahn-Kassa ein Gratis-Seilbahnticket ausgestellt. Lediglich für die Chipkarte ist eine Kaution von zwei Euro zu entrichten.

Das Angebot gilt von Montag bis Donnerstag an allen Liftanlagen in Nesselwängle, Grän, Tannheim, Zöblen, Schattwald und Jungholz. Bei den Skiliften Jungholz und der Sesselbahn Rohnenspitze in Zöblen nur für Skifahrer und Snowboarder. Auf diesen Anlagen dürfen Fußgänger nicht befördert werden. (fasi)