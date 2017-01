Von Catharina Oblasser

Lienz – Zusperren, den Betrieb einschränken, neue Ideen entwickeln oder so weiterwursteln wie bisher: Das sind stark vereinfacht die vier Szenarien, die der Aufsichtsrat der Lienzer Bergbahnen AG den Eigentümervertretern am Donnerstag präsentierte. Vorsitzender Thomas Diemling und Geschäftsführer Klaus Hofstätter legten dazu Zahlen und Fakten auf den Tisch.

Die Eigentümer, das sind der Tourismusverband Osttirol (TVB) mit etwas mehr als der Hälfte der Aktienanteile. Die Stadtgemeinde Lienz hält etwas weniger als die Hälfte. Den Rest teilen sich Kleinaktionäre.

Klar ist, dass die vierte Option – nämlich so weitermachen wie bisher – die schlechteste ist. Denn schon jetzt produziert das Skigebiet am Hochstein trotz Osttirodler jährlich eine halbe Million Euro Abgang im Winter. Das schmälert den Erfolg des zweiten Lienzer Skigebietes am Zettersfeld. Allein für den laufenden Betrieb wären in Zukunft Zuschüsse der Eigentümer nötig, von neuen Investitionen in modernere Anlagen ganz zu schweigen. Die unterste Sektion ist mit der neuen Schlossbergbahn zwar gut erschlossen, doch weiter oben, in den Sektionen zwei und drei, gibt es nur alte Sessellifte und eingeschränkte Möglichkeiten bei der Beschneiung.

Für Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes, steht außer Zweifel: „Es herrscht Handlungsbedarf.“ In den nächsten Wochen soll der Aufsichtsrat des TVB über die Zukunft am Hochstein beraten. Im März oder April soll eine Aktionärsversammlung eine Entscheidung treffen. Eine Möglichkeit besteht darin, den Hochstein im Sommer aufzuwerten und so bei den Erträgen zu stärken. Der geplante Bike-Park könnte ein Schritt dazu sein.

Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik als Vertreterin der Stadt will am kommenden Dienstag alle Fraktionsführer im Gemeinderat über den Ist-Stand informieren. Vertreten sind neben SPÖ und ÖVP auch die Führer der FPÖ, der Liste Stadt Lienz und der Grünen. In dieser Sitzung sollen Bergbahnvertreter noch einmal die detaillierten Zahlen präsentieren.

„Wir haben auch vor, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Darin sollen alle Beteiligten am Hochstein vertreten sein“, sagt Blanik. Dazu gehören vom Wirt der Moosalm über den Sternalmpächter bis hin zu den Betreibern des Kletterparks bei der Moosalm die verschiedensten Protagonisten. Für die Bürgermeisterin ist der Hochstein ein großes Thema. Er sei als Naherholungsgebiet für die Stadt wichtig, sagt sie.