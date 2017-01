Innsbruck – Schüler der Tiroler Tourismusfachschulen müssen immer wieder, insbesondere bei auswärtigen Events und Banketten von Unternehmern oder öffentlichen Institutionen das Catering und das Servieren von Speisen und Getränken übernehmen. Diese durchaus übliche Praxis hat jetzt die Arbeiterkammer Tirol unter die Lupe genommen.

Das Ergebnis der Überprüfung: Auch wenn es für die Schüler wichtig sei Praxis zu sammeln sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Und genau da hapere es laut AK häufig.

Aufnahmevertrag beinhaltet „Freiwilligkeit“

Solche Einsätze zusätzlich zur Schulzeit – oft genug am Abend bzw. bis spät in die Nacht – seien für die Betroffenen durchaus strapaziös und so hätten Schüler und Eltern bei der AK nachgefragt, ob denn dies alles rechtens sei. Insbesondere sei der AK ein Aufnahmevertrag einer Tourismusfachschule vorgelegt worden, wonach sich die Schüler verpflichten, an Events, Banketten und Catering als Schulveranstaltungen mitzuarbeiten und darüber hinaus freiwillig bei diesen „schulbezogenen Veranstaltungen“ beschäftigt sein können.

Die AK-Experten seien zum Ergebnis gekommen, dass dies so nicht rechtens sein könne. Um endgültig sicher zu gehen, wurde zudem das Bundesministerium für Bildung eingeschaltet.

Die Antwort des Bildungsministeriums sei eindeutig: Diese Passage im Aufnahmevertrag entspreche nicht den gesetzlichen Vorgaben. Eine Beschäftigung von Schülern bei auswärtigen Events und Banketten könne nicht als Schulveranstaltung und auch nicht als schulbezogene Veranstaltung gewertet werden.

Keine Konkurrenz zu gewerblichen Unternehmen

Vielmehr würden solche Einsätze nur im Rahmen des Unterrichtsgegenstands „Betriebspraktikum“ bzw. „Betriebspraktikum und angewandtes Projektmanagement“ zulässig sein. Es handelt sich dabei um Unterricht, der als Schulzeit stattzufinden hat. Findet dieser außerhalb der Schule statt, dann sind diese Einsätze zu marktüblichen Preisen abzurechnen, denn es könne nicht Ziel der Schule bzw. der Ausbildung sein, in Konkurrenz zu gewerblichen Unternehmen zu treten.

„Ich bewundere immer, was die Schülerinnen und Schüler unserer Tourismusfachschulen alles leisten, einfach perfekt“, erklärt AK-Präsident Erwin Zangerl in der Aussendung. Nur, so Zangerl weiter, die Tourismusschulen müssten sich an das Gesetz halten. Wenn die rechtswidrigen Zustände im Tourismus schon bei der Ausbildung beginnen würden, dann dürfe sich die Wirtschaft später nicht wundern und darüber beklagen, dass so viele Mitarbeiter aus dieser Branche flüchten. „Ich gehe zumindest davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler bei ihren Einsätzen korrekt abgerechnet werden“, meint Zangerl abschließend.“ (TT.com)