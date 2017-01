Innsbruck - Ein regelrechter Run auf die Reisebüros würde derzeit stattfinden, lies der Obmann der Tiroler Reisebüros, Andreas Kröll, am Freitag in einer Presseaussendung mitteilen. Das liege zum einen daran, dass den Tirolern wohl aufgrund der Steuerreform mehr Geld in der Tasche bleibe, meint Kröll. Zum anderen seien die Tiroler generell ein reisefreudiges Volk.

Auch in der weltweit instabilen Sicherheitslage, die im Jahr 2016 dafür gesorgt hat, dass die Tiroler Reisebranche einen spürbaren Rückgang hinnehmen musste, sieht der Obmann einen Grund dafür, dass derzeit immer mehr Menschen das Beratungsangebot in einem Reisebüro in Anspruch nehmen. Zwar würde sich ein Großteil der Menschen vorab im Internet informieren, gebucht werde dann aber oft im Reisebüro.

Beliebteste Reiseziele sind leicht zu erreichen



Die aktuell beliebtesten Reiseziele liegen laut Kröll in der näheren Umgebung: "Mit Abstand die Nase vorn haben Länder, die von Tirol aus leicht erreichbar sind. Das sind im Speziellen Italien, Kroatien und Deutschland. Aber auch Urlaub im eigenen Land, sprich auch in Tirol, ist wieder beliebt." Ehemals beliebte Destinationen wie die afrikanische Mittelmeerküste oder die Türkei würden ob der unstabilen Sicherheitslage stark an Bedeutung verlieren.

Bei Flugreisen würden laut der Aussendung Griechenland, Portugal und vor allem Spanien, mit den Balearen und Kanaren als Reise-Flaggschiff, im Trend liegen. Beliebte Fernreise-Ziele seien traditionell die USA und Asien. Für einen Kurzurlaub würden die Tiroler am liebsten in Städte wie New York, London und Rom aufbrechen. Aufgrund der Terroranschläge der vergangenen Zeit seien die Buchungen für einen Ausflug nach Paris stark zurückgegangen. (TT.com)