Innsbruck – Wieder einmal hat Tirol eine Naturschutzdebatte picken. Und erneut kracht es an allen Ecken und Enden. Wegen der EU-Forderungen nach zusätzlichen Ausweisungen von Natura-2000-Schutzgebieten u. a. im Bereich des Piz Val Gronda zeigt die Wirtschaft ihre Krallen. Seit Wochen brodelt es aber auch unter den Oberländer Seilbahnern und Touristikern. Sie bangen um das Wasser für ihre Schneekanonen, weil das Land rund 100 Oberländer Fließgewässer als kraftwerksfreie Zonen schützen möchte. Auch Wasserentnahmen durch Aufstauungen bzw. Ableitungen sind von den Tabuzonen betroffen.

Deshalb dürfte es heute Abend in der Wirtschaftskammer in Landeck hoch hergehen. Der Seilbahnchef der Silvretta Bergbahnen Hannes Parth hat Kollegen, Touristiker und Bürgermeister eingeladen. Er hat kein Verständnis für die Vorgangsweise der Landesregierung und lehnt weitere Hürden für den Tourismus und die Wirtschaft ab. „Das geht langsam an die Substanz, wir brauchen das Wasser für unsere Schneekanonen.“ Ein Gutachten bestätige seine Befürchtungen.

In den vergangenen Tagen und Wochen gab es dazu mehrere Gespräche u. a. mit Energiereferent LHStv. Josef Geisler (VP) und LH Günther Platter (VP), aber aus Sicht der Seilbahner keine zufriedenstellende Lösung. Deshalb dürfte heute Abend in Landeck der Kochtopf explodieren. Am Wochenende versuchte LH Günther Platter (VP) noch zu beruhigen und versicherte Parth und Co., dass die Naturschutzverordnung noch nicht wie geplant am Dienstag beschlossen wird. Es wird nach einer Möglichkeit gesucht, dass die Wasserfassungen für die Kunstschneeproduktion weiterhin möglich sind.

Davon wollen wiederum die Grünen nichts wissen. „Einerseits sind die Vorgaben für Wasserentnahmen laut Wasserrahmenrichtlinie schon jetzt vorgegeben, zum anderen gelten die Regelungen für Tabustrecken“, betont der grüne Klubchef Gebi Mair.

Empört ist Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP) über die Forderung nach weiteren Natura-2000-Schutzgebieten. „Tirol hat seine Hausaufgaben schon längst gemacht. Schon jetzt sind in unserem Land 3.238 km2 als Schutzgebiete ausgewiesen, das sind über 25 % der Landesfläche“, kritisiert Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf die zusätzlichen Forderungen der EU-Kommission. Tirol dürfe nicht unter eine Käseglocke gestellt werden. (pn)