Von Denise Daum

Axams, Nauders – Ein Dreivierteljahr lang suchte die Axamer Lizum AG einen Nachfolger für Reinhard Wieser, der mit Ende der Wintersaison 2016 zu den Alpbacher Bergbahnen gewechselt ist. Nun ist man fündig geworden: Heinz Pfeifer verlässt nach 20 Jahren die Bergbahnen Nauders und kommt nach Axams. Der gebürtige Innsbrucker wird seinen Dienst mit 1. Februar antreten. Befragt zu den Motiven für den Ortswechsel, erklärt der 58-Jährige gegenüber der Tiroler Tageszeitung: „Nach zwei Jahrzehnten ist es Zeit für eine Veränderung und ich bin bereit, eine neue Herausforderung anzunehmen.“ Die neue Arbeitsstätte bringt für den Seilbahner zudem ein Plus an Lebensqualität, immerhin hat er seinen Lebensmittelpunkt in Thaur und erspart sich so einiges an Zeit auf dem Weg in die Arbeit.

Eine zentrale Aufgabe in seinem neuen Tätigkeitsbereich sieht Heinz Pfeifer in der Verbesserung des Angebots im Raum Innsbruck. Die Einheimischen hätten ein Recht auf ein ordentliches Skigebiet, ist der Seilbahnchef überzeugt. „Natürlich wurden in der Axamer Lizum in letzter Zeit schon einige Maßnahmen gesetzt, aber wir müssen weiter an der Attraktivierung des Gebiets arbeiten – allen voran an der Beschneiung“, sagt Pfeifer.

Am Brückenschlag, also der Verbindung Lizum mit der Schlick, will der designierte Vorstand freilich festhalten. Auch die so genannte „kleine Verbindung“ von Axams und Mutters sei eine „gute Sache, auch wenn noch darüber gesprochen werden muss, in welcher Form sie realisiert wird“, wie Pfeifer sagt.