Haiming – Im Tauziehen um Rechtsansprüche auf die so genannten „Westtiroler Gründe“ in Haiming – die TT berichtete darüber bereits im Oktober – scheinen die Fronten unverändert verhärtet: Während sich inzwischen 45 Erben von ehemaligen Grundeigentümern Chancen für eine Rückübertragung ausrechnen, bleibt die Tiwag dabei, dass die Gründe nach dem Krieg rechtsgültig in ihren Besitz gekommen seien.

„Die Tiwag hat die Verpflichtung, den Bauern die Grundstücke zum Rückkauf anzubieten“, stellt sich für den ehemaligen Amtsleiter und Vizebürgermeister Anton Raffl der Sachverhalt deutlich dar: Die nun von dem Energiekonzern an den Speckbaron Handl verkauften Gründe in Haiming seien in den frühen 1940er-Jahren 43 bäuerlichen Grundbesitzern unter unrechtmäßigen Bedingungen abgekauft worden, wie Kaufverträge und Briefe aus der Zeit belegen würden.

Dagegen gingen die Bauern gleich nach dem Krieg vor. Die einberufene Rückstellungskommission gab jedoch 1950 der Antragsgegnerin, der Westtiroler-Kraftwerk AG, Recht. Auf dieses Dokument beruft sich die Tiwag als Rechtsnachfolgerin bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Besitzanspruchs. Und das, obwohl nur ein paar Zeilen weiter das Rückkaufsrecht der Bauern ebenso Erwähnung findet wie bereits in den Kaufverträgen der NS-Zeit. So heißt es: „Dass die Antragsgegnerin (die Westtiroler-Kraftwerk AG) das notwendige Maß der Grund- und Rechtserwerbe nicht absichtlich überschritt, ergibt sich schon daraus, dass die Antragsgegnerin von vorne herein sich mit der Absicht trug, nach Fertigstellung der Bauarbeiten die nicht mehr benötigten Grundstücke und -rechte den abgebenden Besitzern zurückzustellen.“

Keine der geplanten Kraftwerksvarianten wurde jemals realisiert. Dass ihnen trotz dieser Tatsache die Grundstücke nie zum Verkauf angeboten wurden, stößt den Haiminger Bauern nun sauer auf. „Bei der einberufenen Zusammenkunft der Rechtsnachfolger haben alle 45 Teilnehmer ihren Willen zum Einbringen des Feststellungsverfahrens bekundet“, erklärt Raffl. Vorerst wird über einen Anwalt auf das Rückkaufsrecht gepocht. „Daraus könnte sich auch ein Vergleich mit der Tiwag ergeben“, so Raffl. Ansonste­n könnte auch eine Klage ins Auge gefasst werden.

Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser hält sich bedeckt, die Einwände seien nicht neu. „Eine bereits durchgeführte intensive rechtliche Prüfung hat ergeben, dass die Tiwag nach den derzeit vorliegenden Unterlagen rechtmäßiger Eigentümer der Liegenschaften ist. In mehreren Gesprächen hat die Tiwag um die Vorlage in Aussicht gestellter, bisher noch unbekannter Dokumente zur rechtlichen Beurteilung gebeten, diese wurden jedoch nicht vorgelegt.“ Weitere Fragen wollte Entstrasser jedoch nicht beantworten, denn „die konkreten Fragen sind Gegenstand des laufenden Verfahrens“.

Raffl wollte seinerseits die Unterlagen direkt an Entstrasse­r „und nicht an die Rechtsberater der Tiwag“ übergeben. Ein angeforderter Rückruf aus dem Vorstandsbüro sei aber bislang unterblieben. (ado, pascal)