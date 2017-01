Von Miriam Hotter

Kössen – Ein Thema ließ die Wogen in den vergangenen Wochen im Kaiserwinkl mit den Gemeinden Kössen, Walchsee, Schwendt und Rettenschöss regelmäßig hochgehen: die Beschneiung des Ambergliftes im Skigebiet Zahmer Kaiser, die nach Meinung der TVB-Mitglieder zu spät in Angriff genommen wurde. Der bei Anfängern und Kindern beliebte Hang sei zu Weihnachten erstmals seit Langem komplett grün gewesen. Bei der Vollversammlung des Tourismusverbandes Kaiserwinkl am Mittwoch in Kössen nahm Bergbahn-Geschäftsführer Konrad Kurz dazu Stellung.

„Anonyme Briefe wurden an den TVB, die Gemeinde und an die Bergbahn geschickt. Das kann doch nicht sein. Wollen wir so miteinander umgehen? Wenn jemand etwas zu sagen hat, soll er zu mir kommen“, sprach Kurz in einer einleitenden Rede zu den Zuhörern im Veranstaltungszentrum Kaiserwinkl. Anfeindungen hätten aber nicht nur ihn getroffen. „Meine Mitarbeiter wurden beschimpft. Ich stelle mich heute ganz klar vor meine Mitarbeiter und auch vor meine Familie.“ Und in einem lautstarken Nachsatz betonte Kurz: „Ich lasse mir mein Lebenswerk nicht nehmen.“

Daraufhin bat er Christian Klenkhart vom gleichnamigen Planungsbüro, ein Konzept zur Verbesserung des Skigebietes vorzustellen, das unter anderem einen neuen Speicherteich sowie die Anschaffung von bis zu sechs Schneeerzeugern beinhaltet.

Aber wie genau sieht die Zukunft des Ambergliftes aus, wollte das Publikum wissen. „Der wird weiterhin beschneit“, so Kurz knapp.

Damit ließen sich die Zuhörer aber nicht besänftigen. Für Daniel Gschwendtner, Inhaber der Skischule Zahmer Kaiser, sei unverständlich, warum jene zwei Schneekanonen, die im vergangenen Jahr noch am Amberglift stationiert waren, heuer für die 4er-Sesselbahn eingesetzt wurden. „Ein ordentlicher Skischulbetrieb beim Amberg­lift war für mich nicht möglich. Du lässt mich verhungern“, sagte Gschwendtner an Kurz gewandt.

Dieser versuchte sich zu rechtfertigen, indem er darauf verwies, dass er bereits im Sommer angekündigt habe, das Hauptaugenmerk auf die Sesselbahn zu legen. Dass dort die Schneelage ebenso zu wünschen übrig ließ, sei auf fehlende Genehmigungen zurückzuführen. „Dann kümmere dich früher um deinen Topfen“, rief eine verärgerte Zuhörerin. Auch einer der Grundbesitzer machte seinem Ärger Luft, indem er die Kündigung von Kurz forderte. „Die Bergbahn ist für mich ein Kasperlverein.“ Und auch Norbert Brunner, Aufsichtsratsvorsitzender des TVB, hielt zum Schluss fest, dass er künftig die Beschneiung am Amberglift gesichert sehen möchte.

Für weitaus weniger Ärger sorgte die Abstimmung über eine Erhöhung der Aufenthaltsabgabe von 1,50 Euro auf 1,90 Euro. „Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir wollen den Anschluss an andere Tourismusregionen nicht verlieren. Dazu brauchen wir finanzielle Mittel“, erklärte Brunner. Dadurch sollen rund 300.000 Euro pro Jahr mehr in der TVB-Kasse landen.

Über die Erhöhung der Abgabe wurde anschließend stimmgruppenmäßig abgestimmt. Das Ergebnis: 877 Stimmen waren für die Erhöhung, 38 dagegen.