Von Claudia Funder

Lienz – Der Tourismusverband Osttirol wollte sich an den Kosten für die Sanierung von Burg Heinfels und deren Gestaltung zu einem Kulturzentrum beteiligen – mit 500.000 Euro. Die Mittel dafür sollten aus dem laufenden Budget fließen, und zwar jeweils 50.000 Euro aus den Marketing- und Infrastrukturbeiträgen, mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Aufsichtsbehörde, die in dieser Angelegenheit ein Mitspracherecht hat, legte allerdings ein Veto ein – die TT berichtete. Das Projekt finde sich weder in der Strategie für Destinationsmanagement noch in jener für Infrastruktur­entwicklung, heißt es.

In seiner letzten Sitzung fasste der Vorstand des TVBO nun einen Beharrungsbeschluss gegen die Meinung der Aufsichtsbehörde. Zusatz: falls die Finanzierungslücke nicht anderweitig geschlossen werde. „Wenn das Geld vom Land käme, wäre uns allen geholfen“, erklärt TVB-Chef Franz Theurl. Nun soll die Priorität des Bereichs Kultur nachträglich in den Strategien eingebaut werden.

Bezüglich des Projektes Heinfels spricht Theurl von einer großen Chance zur Belebung des touristischen Angebotes, insbesondere in den problematischen schneearmen Wintern. „Wenn man das Konzept kennt, kann man nur staunen. Burg Heinfels wird Schloss Bruck an Bedeutung übertreffen.“

Der TVB will sich mit der finanziellen Unterstützung auch das Nutzungsrecht sichern.