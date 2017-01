Von Catharina Oblasser

Lienz – Vor genau einem halben Jahr wurde die Innos GmbH, kurz für „Innovationen in Osttirol“, aus der Taufe gehoben. Die GmbH ist zu 50 Prozent dem Land zuzuordnen, die andere Hälfte tragen Unternehmer und Einrichtungen aus dem Bezirk. Am Freitag zogen Manager Richard Piock und der Beiratsvorsitzende Gottfried Tappeiner eine erste Bilanz.

Nach nur einem halben Jahr ist es bereits gelungen, sechs Firmen für eine Ansiedlung in Osttirol zu interessieren. Werden alle Pläne umgesetzt, so entstehen 150 neue Jobs. Eine dieser Firmen ist laut Piock die EM Italia, die effektive Mikroorganismen produziert. Diese werden im Umweltschutz eingesetzt und können beispielsweise Gülle geruchlos machen. Die Produktion dieser Organismen soll ab April in Hopfgarten vor sich gehen, erst mit drei, später mit acht Mitarbeitern.

In Virgen soll ein Joint-Venture von Ost- und Südtirolern entstehen. Dabei werden diätische Lebensmittel, zum Beispiel glutenfreie Produkte oder Babynahrung, erzeugt. Etwa zehn Personen sollen dort Arbeit finden.

Zu den sechs Interessenten gehören weiters eine Firma der Kunststoffbranche aus dem Trentino und ein Südtiroler Tourismusbetrieb. Konkrete Namen will Piock noch keine nennen.

Was die Innos in den letzten sechs Monaten noch gemacht hat: Sie begleitet einen „Automatisierungscluster“, der aus sechs Firmen besteht, und berät diese bei der Vermarktung. Auch eine Verkaufsplattform von Werkzeugherstellern soll entstehen, eventuell mit einem Online-Shop und der Bezeichnung „Osttiroler Handwerk“. Drei Hightech-Firmen aus dem Bezirk unterstützt die Innos mit Patent- und Marktrecherchen.

Laut Richard Piock sind Osttiroler Unternehmen sehr wohl innovativ, wenn es um neue Ideen geht. Doch es fehle oft an der passenden Vermarktung und der Durchsetzung am Markt. „Ein Produkt muss in erster Linie Kundenwünsche erfüllen“, sagt er.

Gottfried Tappeiner, Wirtschaftsprofessor an der Uni Innsbruck, ist Vorsitzender des Innos-Beirates. Er sieht durchaus Chancen für Osttirol. Einerseits können Firmen mit dem Motto „regionale Produkte“ punkten. „Regionalität hat zurzeit bei Konsumenten einen enorm guten Ruf“, sagt er. Andererseits helfe der Trend zur Automatisierung und Digitalisierung peripheren Regionen. „Immer mehr Firmen brauchen keine riesigen Hallen mehr für ihre Produktion. Sie können sich durchaus auch in entlegeneren Gebieten niederlassen.“

Was der Professor aus Jahren der Erfahrung in der Regionalentwicklung gelernt hat, ist Geduld. „Der Zeithorizont für nachhaltige Änderungen beträgt eine halbe Generation, also etwa 15 Jahre“, sagt er. Vor diesem Hintergrund ist auch die geringe Zahl der Mechatronik-Studenten – zurzeit sind es sieben – nicht besorgniserregend. Tappeiner ist zuversichtlich, dass es bald mehr werden.