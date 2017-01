Von Michael Mader

Langkampfen – Bis Ende des Jahres 2017 soll in der Gemeinde Langkampfen ein neuer, hochmoderner Recyclinghof in Kombination mit dem Bauhof entstehen. „Wir gehen jetzt in die Detailplanung. Es gibt bereits ein Modell und Vorgaben, nachdem wir uns die Recyclinghöfe in Kundl und Ebbs angeschaut haben“, verrät Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser. Erst vor Kurzem hat der Gemeindechef den Planer angerufen, „weil wir jetzt Gas geben müssen. Wir wollen das in Verbindung mit der Umfahrung Oberlangkampfen erledigen. Da sind wir am Ende der Planungen und werden das Projekt bald einreichen.“

Mit dem Bau der Umfahrung könnte nämlich ein Synergieeffekt entstehen: Um einen Höhenunterschied auszugleichen, braucht es eine Anfahrrampe, beim Recyclinghof wiederum müsse abgegraben werden. Das „eiszeitliche Material“ möchte Ehrenstrasser zum Aufschütten hernehmen und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zudem sind die Baustellen nur wenige hundert Meter entfernt.

Bürgermeister Ehrenstrasser strebt auch eine Gemeindekooperation mit Angath, Angerberg und Mariastein an. In diesen Gemeinden könne nicht jederzeit Sperrmüll abgeben werden. „Wir würden ein Wiegesystem machen und diese Gemeinden einbinden“, schwebt Ehrenstrasser vor. Das würde genau in die Pläne des Landes passen, die ja Gemeindekooperationen bevorzugen. Auch in puncto Kompostierung könne er sich eine Zusammenarbeit vorstellen.

Vorgesehen ist auf dem Gelände eine zentrale Zufahrt und eine Zufahrt für den Recyclinghof sowie ein gemeinsamer Rangierbereich für Container. Am Bauhof soll es unter anderem eine Betriebstankstelle, ein Lager über den Werkstätten für Verkehrsschilder usw. sowie eine Waschbox, ein Sandlager und ein Salzsilo geben.

Die Boxen am Recyclinghof werden für eine leichtere Reinigung gerade angeordnet, eine Zufahrt erfolgt nur mit einer Karte, über die auch der Sperrmüll abgerechnet wird. Ob dies im Zuge einer Vorschreibung oder mithilfe eines Kassenautomaten erfolgt, ist noch nicht fix. Problemstoffe werden einmal im Monat abgeholt.

Die Kosten für Recyclinghof und Bauhof belaufen sich auf drei Millionen Euro, hinzu kommen noch Grundablösen um rund 600.000 Euro.