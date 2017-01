Von Helmut Wenzel

Ried im Oberinntal – Der Milchpreis ist in der EU 2015 dramatisch abgestürzt, Überproduktion löste auch eine „Käseschwemme“ aus. Laut Experten sind das Folgen der EU-Marktliberalisierung.

Kann unter diesen Vorzeichen eine kleine Dorfsennerei im Tiroler Oberland leben und überleben? – „Ja. Aber es braucht nicht nur tüchtige Senner“, weiß der Rieder Bürgermeister Elmar Handle. „Ohne Einsatz von einigen Idealisten würde unser Betrieb nicht funktionieren.“

Betreiber der traditionsreichen Sennerei ist die Rieder Gemeindegutsagrargemeinschaft, Handle ist somit der Substanzverwalter.

Etwa 25 Bauern aus Ried und Umgebung liefern täglich 800 Liter Heumilch an. Der Senner bzw. Molkereifachmann Hans Streng und seine Tochter Nadine setzen die Zentrifuge in Betrieb. Rahm und Milch werden getrennt. Im Käsekessel gärt es, Milchsäurebakterien werden zugesetzt. „Auf den Einsatz der Bakterienkulturen kommt es an“, verrät Streng. Einiges in der Produktion bleibt jedoch sein persönliches Know-how und seine langjährige Erfahrung. Fest steht, dass Streng mit dem Markenprodukt Rieder Graukäse höchste Auszeichnungen gewonnen hat, etwa bei der Galtürer Almkäseolympiade. Auf die Frage nach dem Erfolgsgeheimnis sagt der Senner nur: „Wir machen ein reines Naturprodukt.“ Hervorragende Wertungen gibt es auch für Butter sowie Schnitt- und Frischkäse aus der Rieder Dorfsennerei.

Auch wenn regionale Produkte in der Gunst der Konsumenten liegen, kann sich die kleine Sennerei aus wirtschaftlicher Sicht nur mühsam halten. Agrarobmann Franz Larcher zeigt auf: „Die Vermarktung ist nicht ganz leicht. Wir leben vom Absatz in der Region. Wichtige Partner sind auch regionale Handelsbetriebe.“ Handle würde sich eine etwas stärkere Partnerschaft mit den Tourismusbetrieben wünschen. Von Zusperren will er nichts wissen: „Das wäre ein schwerer Schlag für das Obergricht. Die Bauernkammer mit Bezirksstellenleiter Peter Frank sieht „einen starken Schulterschluss der Region“ als Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg der Dorfsennerei.

Nur in starken bäuerlichen Strukturen könne sich der Betrieb weiterentwickeln, ist Kammerobmann Elmar Monz überzeugt. Das gelte übrigens auch für die Sennereien in Flirsch und Grins. Impulse zur Verbesserung der Rahmenbedingungen könnten laut Monz im Feber-Landtag beschlossen werden – Stichwort Modellregion.

Die Rieder Dorfsennerei ist Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 11 Uhr geöffnet.