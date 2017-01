Schwaz – Die Unternehmensgründungen bleiben in Tirol mit 2691 neuen Unternehmen auf dem Niveau der letzten Jahre. Das gilt auch für den Bezirk Schwaz: Insgesamt haben 260 Neugründer im Bezirk im Vorjahr den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. 53,6 % davon sind Frauen und rund 50 Personen der Neugründer sind selbstständig in der Personenbetreuung (Altenpflege) tätig. Die meisten Unternehmensgründungen wurden in den Sparten Gewerbe & Handwerk, Handel sowie Information & Consulting verzeichnet. „66 Prozent träumen davon, ihr eigener Chef zu sein. 65 Prozent geben an, flexibler in der Zeit- und Lebensgestaltung zu sein, und 59 Prozent wollen die Verantwortung, die sie als Angestellter zu tragen haben, in das eigene Unternehmen einbringen“, erläutert WK-Obfrau Martina Entner. 220 Gewerbetreibende hätten 2016 ihr (vielfach nebenberufliches) Gewerbe wieder abgemeldet. (TT, ad)