Von Wolfgang Otter

Wörgl – Es waren provokant­e Worte, mit denen der Wirtschaftsbund zu seinem ersten Wirtschaftstreff Wörgl geladen hatte. Die Veranstaltung war auch zugleich der Neustart des VP-Bundes in Wörgl mit dem neuen Obmann Andreas Widschwenter, der auch WB-Landsobmann Franz Hörl und Bezirksobfrau LA Barbara Schwaighofer anlockte. „Die Wörgler Wirtschaft schwächelt in den letzten Jahren mehr und mehr. Nach der Roten Zone im Gewerbegebiet kam noch die Stagnierung der Wörgler Unternehmen in der Bahnhofstraße hinzu. Leere Geschäftslokale, wohin das Auge reicht. Kufstein, welches einst nach Wörgl blickte in Sachen Wirtschaftsmotor, ist mittlerweile auf der Überholspur“, stand auf der besagten Einladung zu lesen.

Was nun die Bahnhofstraße und das „Schwächeln der Wirtschaft“ anbelangt, sei es nicht so schlimm, war von den Unternehmern zu hören. Aber die Wörgler Einkaufsstraße habe Defizite, lautete der Tenor. Die frei stehenden Geschäftsräume (die genannte Zahl lag bei neun, manche sprachen aber von deutlich mehr) seien ein Zeichen für dieses Manko.

Verantwortlich wären dafür zum einen die Mietpreise in der Wörgler Geschäftsstraß­e, von bis zu 2500 Euro für 70 Quadratmeter war die Rede, was eine Unternehmerin aber als Einzelfall bezeichnete. „Kein Jungunternehmer kann sich so etwas leisten“, meinte etwa Marco Pilotto, Obmann des Vereins Wörgler Wirtschaft. Ein Ansatz, den man bereits vor Jahren vorgeschlagen habe, wäre ein Fördermodell. Betriebsgründer könnten für einen gewissen Zeitraum die Hälfte der Miete bezahlt bekommen. „Aber die Höhe der Miete muss begrenzt werden, 18 Euro pro Quadratmeter wären noch realistisch“, merkte Pilotto an. Ein weiterer Punkt sei, dass der Straße das Flair und die Gastronomie fehlten. Daran müsse gearbeitet werden, denn „die Kunden kommen gerne zum Einkaufen“, hieß es. Der Wunsch von Widschwenter: „Vielleicht kann es einmal nicht Energiemetropole heißen, sondern Wirtschafts- und Handelsmetropole.“

Was die Rote Zone in Innnähe anbelangt, zeigte sich aber GR Andreas Taxacher zuversichtlich, dass sie durch das große Hochwasserschutzprogramm bald der Vergangenheit angehört. Die Verhandlungen mit den Landwirten, so Taxacher, seien zu 99 Prozent abgeschlossen, auch die Gründung der Wasserverbände sei auf dem Weg. „Ob nun Anfang oder Ende 2018 oder Anfang 2019 der Baubeginn möglich ist, kann jedoch niemand sagen. Aber alle Beschlüsse im Wasserverband sind einstimmig gefallen, auch wenn manchmal etwas anderes kolportiert wird, auch über die Kostenaufteilung“, sagte Taxacher. „Dass Wörgl sich das nicht leisten kann, ist schlicht und einfach nicht richtig“, erwiderte Taxacher. Der kolportierte 15 Millionen Euro hohe Kostenanteil Wörgls für die Bauten und Retentionsflächen, wo im Hochwasserfall das Innwasser geparkt wird, „seien von unten und quer gerechnet“. Eine genaue Zahl sei noch nicht bekannt und er könne keine nennen. Aber die einzelnen Aufwendungen werden von Bund und Land unterstützt. „Es wird ein Betrag sein, den sich jede Gemeinde leisten kann“, prophezeite Taxacher.