Innsbruck – Um der Elektro­mobilität in Tirol Aufwind zu verleihen, sollen 800 neue Ladepunkte in Tirol errichtet werden. Das gab das Land Tirol gestern in einer Presseaussendung bekannt. So soll bis 2020 die Zahl der öffentlichen Ladepunkte in Tirol auf 1000 steigen. Errichtet werde die Ladeinfrastruktur vom Landesenergieversorger Tiwag und den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB).

Die Landesregierung verspricht sich davon einen deutlichen Anstieg bei den E-Autos auf den Tiroler Straßen. „In den kommenden drei Jahren wollen wir den Anteil der reinen Elektroautos von derzeit 0,2 auf fünf Prozent des Pkw-Bestandes erhöhen“, verweist Energielandesrat LHStv. Josef Geisler auf das kürzlich von der Tiroler Landesregierung verabschiedete Aktionsprogramm E-Mobilität. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Elektroautos bei den Neuzulassungen in Tirol 2016 fast verdreifacht. Im vergangenen Jahr wurden 353 E-Autos neu zugelassen. Aktuell sind in Tirol rund 700 Autos rein elektrisch unterwegs.

Den höchsten Anteil an den Neuzulassungen verzeichnete der Bezirk Kitzbühel mit 2,9 Prozent, vor Innsbruck mit 1,3 Prozent, zeigen Zahlen der Statistik Austria. 90 Prozent der Neuzulassungen von E-Autos entfielen auf Firmen, Gebietskörperschaften und juristische Personen.

Die Ladeinfrastruktur bezeichnet Geisler als „Schlüssel für den Durchbruch der E-Mobilität“. Die ab März dieses Jahres angebotenen Förderungen des Bundes werden der Elektromobilität zusätzlich Schwung verleihen. Derzeit gibt es in Tirol etwa 90 öffentlich zugängliche Ladesysteme mit rund 200 verfügbaren Ladepunkten.

Die Tiwag will heuer 25 neue Ladesysteme errichten. „Mit dem Ausbau 2017 wollen wir unsere bestehende Ladeinfrastruktur annähernd verdoppeln“, erklärt Tiwag-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser. Die IKB betreibt in der Landeshauptstadt mittlerweile 21 Ladepunkte. (TT)