Von Alexander Paschinger

Imst – Es gebe viele positive Signale im Bezirk, meint der Obmann der Bezirks-Wirtschaftskammer, Josef Huber, und zählt die Bautätigkeiten in Imst oder auch die anstehende Ansiedelung von Handl in Haiming auf. Die Zahlen seien insgesamt gesehen nicht schlecht, aber ein Problem ziehe sich bereits seit Jahren hin: der Facharbeiter- und Lehrlingsmangel.

Die Imster Betriebe hätten im Vorjahr 525 Arbeitsplätze mehr angeboten als im Jahr zuvor, so Huber. 95 davon konnten durch das AMS abgedeckt werden, aber „400 können wir nicht mehr besetzen“, sagt der Bauunternehmer. „Es tun sich Lücken auf, die wir nicht mehr schließen können.“ Daher ruft er nach mehr Freiheiten für Arbeitnehmer aus der EU, um die Engpässe bewältigen zu können.

Sowohl Huber als auch der Imster Industriesprecher Michael Pfeifer und der Tiroler Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer sehen im Facharbeiternachwuchs „eine große Herausforderung“. Es seien ja nicht nur Betriebe, die um junge Menschen als Lehrlinge rittern, auch die Schulen würden um Jugendliche konkurrieren. Die einst so beworbene „Lehre mit Matura“ sei nicht so sehr „der Heuler“, meint Bodenseer, derzeit würden eher Maturanten noch eine Lehre nachholen. Pfeifer seinerseits sucht nicht nur Lehrlinge, sondern auch Fahrer zwischen den Standorten Imst und Wörgl: „Es gibt kaum mehr einheimische Fahrer“, was auch Transport-Sprecher Ulf Schmid bestätigt.

Einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Bezirks ist der Tourismus. Hier bemerkt man, dass „der Winter derzeit ein, zwei Wochen später startet“, spricht Huber die verspäteten Schneefälle an. Schwerer würden allerdings Regelungen wie Allergenverordnung, Nichtraucherschutz oder Umsatzsteuersätze wiegen. Die Hotelverkäufe im Ötztal an ausländische Investorengruppen sieht er skeptisch. Für Huber sind es Resignationsverkäufe seitens der früheren Eigentümer, auch wenn die Investoren die Häuser gut führen und weiter betreiben würden.

Umso wichtiger sei die Verwirklichung des Gletscherzusammenschlusses von Ötztal und Pitztal. Da würden Private 120 Millionen Euro investieren, die dem Pitztal „und Tirol insgesamt langfristig Arbeitsplätze und Wertschöpfung bringen“.

Ein Dauerbrenner in der alljährlichen Nabelschau der Imster Wirtschaftsszene ist auch der Ausbau der Fern­passstrecke: „Tschirganttunnel und Fernpassscheiteltunnel liegen uns am Herzen“, betont Ulf Schmid. Diese Kombination hält er für machbar und finanzierbar, den Gartnerwandtunnel (Bichlbach–Nassereith) nicht.