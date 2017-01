Wien, Innsbruck – Laut Falschgeldstatistik der Nationalbank (OeNB) wurden im Vorjahr bundesweit 12.234 „Blüten“ sichergestellt, im Jahr davor waren es noch 14.502 Stück, was ein Minus von 15,6 Prozent bedeutet. Beim angerichteten Schaden fiel der Rückgang mit 3,7 Prozent geringer aus: Er sank von 798.440 Euro im Jahr 2015 auf 768.515 Euro.

Unter den in Österreich am häufigsten gefälschten Banknoten nahm 2016 die 50-Euro-Banknote mit 50,1 Prozent den größten Anteil ein, gefolgt von der 20-Euro-Banknote mit 23,6 Prozent und der 100-Euro-Banknote mit 16,5 Prozent. Auf diese drei Stückelungen fielen somit insgesamt 90,2 Prozent aller Fälschungen in Österreich. Der Schwerpunkt des österreichischen Falschgeldaufkommens lag mit 57,8 Prozent unverändert im Ballungsraum Wien und im angrenzenden Niederösterreich. Das starke Tourismusland Tirol liegt mit einem Anteil von 10 Prozent der in Österreich aufgetauchten Fälschungen auf Platz 3 der Bundesländer-Tabelle.