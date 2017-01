Mils - Das Tiroler Handelsunternehmen Wedl mit Hauptsitz in Mils bei Hall hat im Jahr 2016 beim Konzernumsatz ein leichtes Plus von 0,72 Prozent auf 535,9 Mio. Euro (2015: 532 Mio.) erwirtschaftet. Aufgrund von Änderungen in der Beteiligungsstruktur sei der Umsatz aus Beteiligungen im vergangenen Jahr um 3,96 Prozent auf 123,7 Mio. Euro (2015: 128,8 Mio.) gesunken, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Im Kerngeschäftsfeld der Gastro-Zustellungen habe man im Jahr 2016 ein Umsatzplus von knapp vier Prozent einfahren können. Die Umsätze samt Tochterunternehmen im Bereich Großhandel (In- und Ausland) betrugen im vergangenen Jahr 412,2 Mio. Euro (2015: 403,2 Mio.), was einem Plus von 2,21 Prozent entspricht.

Auf relevante Geschäftsfelder konzentriert



Bereits 2015 habe das Handelshaus begonnen, sich auf relevante Geschäftsfelder zu konzentrieren, was 2016 zur Trennung von einem Beteiligungsunternehmen führte. Zudem habe Wedl aus Gründen der Rentabilität auf die Belieferung diverser Großkunden verzichtet. Trotzdem zeigte sich die Konzernführung mit den Umsatzentwicklungen im Jahr 2016 grundsätzlich zufrieden. „Die Umsatzentwicklung bestätigt unseren strategischen, zukunftsorientierten Weg", meinte Geschäftsführer Leopold Wedl.

Im Kaffeebereich hätten sich besonders die Exportmärkte hervorragend entwickelt. Bereits in 70 Länder werde bereits exportiert, teilte das Unternehmen mit. Im Produktbereich soll 2017 unter der Dachmarke „Testa Rossa caffè" zudem ein hochwertiger Bio-Kaffee gelaunched werden.

Die Geschäftsleitung um Leopold Wedl und das bestehende Führungsteam sei im Jänner 2016 durch zwei weitere Prokuristen, nämlich Lorenz Wedl und Tobias Waidhofer, ergänzt worden. Mit Stand Jänner 2017 beschäftigte das Handelshaus nach eigenen Angaben 1.302 Mitarbeiter. (APA)