Innsbruck – Zwischenzeitlich von LH Günther Platter („Ich habe die Schnauze voll!“) wegen hoher Kosten und Streitigkeiten um die Finanzierung in die Zwangspause geschickt, feiert der TirolBerg in den nächsten Wochen gleich ein doppeltes Comeback. Bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz (6. bis 19. Februar) gibt es die bereits achte Auflage, bei der Biathlon-WM in Hochfilzen (8. bis 19. Februar) die Premiere im nordischen Bereich.

Beide TirolBerge stehen unter dem Motto „Der Platz für Weltmeister“ und sollen ganz nach dem vom Land verkündeten Motto nicht nur den Tourismus, sondern „Spitzenleistungen des gesamten Standorts Tirol als alpiner Kraftplatz“ präsentieren, so LH Günther Platter. Tirol wolle sich auch als Sportplatz Nummer 1 der Alpen zeigen.

Die Tirol Werbung gestaltete den TirolBerg erstmals gemeinsam mit den so genannten Systempartnern. Dazu zählen die Standortagentur, Leitner Ropeways sowie die sieben Tourismusregionen Innsbruck, Ötztal, Paznaun-Ischgl, St. Anton, Seefeld und Zillertal für St. Moritz sowie das Pillerseetal Kitzbüheler Alpen für Hochfilzen. Die Partner planen Ausstellungen, Diskussionsrunden oder Pressetermine, heißt es. Unternehmen können für den TirolBerg Tickets und Tische bestellen. Den Tirol-Abend am 10. Februar wird Ballettchef Enrique Gasa Valga inszenieren. In Hochfilzen stehen zwei TV-Studios zur Verfügung, aus denen etwa das norwegische Fernsehen berichten wird.

Den allerersten TirolBerg gab es bei der alpinen Ski-WM 2001 in St. Anton, in St. Moritz gab es dann 2003 die zweite Auflage. Letztmals groß ins Rampenlicht stellte sich Tirol bei Olympia 2014 in Sotschi, als auch Russlands Präsident Wladimir Putin einen Besuch abstattete. (va)