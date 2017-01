Von Michael Domanig

Wattens, Hall, Völs – Das Thema Elektromobilität bewegt. Laut Aktionsprogramm des Landes sollen in Tirol bis 2020 1000 öffentliche Ladepunkte bereitstehen (derzeit sind es ca. 200), der Anteil der reinen E-Autos soll von verschwindend geringen 0,2 auf fünf Prozent klettern. Auch ein von Verkehrs- und Umweltministerium gemeinsam mit Autoimporteuren geschnürtes, 72 Mio. Euro schweres Förderpaket soll hierzulande heuer den Kauf von E-Fahrzeugen und den Aufbau von E-Ladestationen ankurbeln.

Die Gemeinden in der Region stellen sich dem viel diskutierten Thema E-Mobilität derweil in ganz unterschiedlicher Weise – teils offensiv, teils vorsichtig abwartend. Drei Fallbeispiele:

Wattens: Die Marktgemeinde plant heuer einen massiven Ausbau des E-Tankstellennetzes. Dazu habe man zusammen mit den ortsansässigen Firmen Swarco – als Hersteller der Ladestationen –, Swarovski sowie Haim Elektrotechnik eine Projektgemeinschaft ins Leben gerufen, berichtet BM Thomas Oberbeirsteiner (Für Wattens – VP). „Unser Vorteil ist, dass wir alle notwendigen Protagonisten im eigenen Ort haben.“ Am Parkplatz der Werkstätte Wattens stehen bereits zwei Zapfsäulen, weitere sollen laut Konzept bei der Post und der Sporthalle, beim Schwimmbad, in der Ortsmitte und den beiden öffentlichen Tiefgaragen entstehen. Die Marktgemeinde hat für die E-Tankstellen-Offensive heuer 150.000 Euro budgetiert. Der Gemeinderat muss sich noch damit befassen, danach soll die Umsetzung laut Oberbeirsteiner „zügig“ erfolgen. Wichtig sei ihm dabei die einheitliche technische und optische Gestaltung der Ladestationen. Geplant sei auch, dass „jeder Wirtschaftstreibende, der vor seinem Geschäft eine Ladeinfrastruktur haben will, günstig einsteigen kann“.

Für den Verkehrstechnologiekonzern Swarco sei der Ausbau der Elektromobilitätsinfrastruktur im deutschsprachigen Raum ein „Kernthema“, sagt Unternehmenssprecher Richard Neumann. Europaweit habe man bereits mehrere tausend Ladepunkte installiert, auch am Heimmarkt Österreich wolle man mit dem Angebot an Ladesäulen und Wallboxes „eine treibende Kraft“ sein. In Wattens werde Swarco bei der Ladeinfrastruktur auch den Service übernehmen.

Mit der Entscheidung, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu installieren, nehme Wattens „aus unserer Sicht durchaus eine Vorreiterrolle ein“, meint Neumann. Zu dieser Rolle bekenne man sich, bestätigt Oberbeirsteiner, „auch wenn sie vielleicht nicht immer bequem und ein gewisses Risiko ist“. Aber man wolle „den Umstieg für die Bevölkerung attraktiv machen und ein Zeichen für den Umweltschutz setzen“, so Oberbeirsteiner. Und: „Wenn alle immer nur warten, dass die anderen anfangen, passiert nie etwas.“

Hall: Autos mit rein elektrischem Antrieb sind in Hall seit Anfang des Jahres von der Parkabgabe in den Kurzparkzonen befreit. Ein entsprechender Antrag der Haller FPÖ war im Dezember-Gemeinderat mehrheitlich angenommen, aber kontrovers diskutiert worden. So nannte Vize-BM Wolfgang Tscherner (Für Hall) die Maßnahme „verfrüht“. Denn E-Autos seien „für den Normalbürger noch nicht leistbar“, die Gebührenbefreiung helfe daher „derzeit nur Leuten, die ohnehin viel Geld haben“. Zudem fehle es in Hall noch an Ladeinfrastruktur.

BM Eva Posch (VP) erklärt, dass die Gebührenbefreiung zunächst für ein Jahr getestet und dann evaluiert werde. Es gehe darum, „einen Anreiz für den Umstieg zu schaffen“.

Am Parkplatz des Tourismusverbandes bei der Burg Hasegg steht bereits eine – von der Hall AG betriebene – E-Tankstelle. Diese werde auch „durchaus in Anspruch genommen“, meint Vize-BM und TVB-Obmann Werner Nuding (VP). Er gibt aber zu, dass das Prozedere zurzeit noch etwas kompliziert sei: Die – kostenlos nutzbare – E-Tankstelle lässt sich bisher nur mit einer Karte in Betrieb nehmen, die man sich gegen 20 Euro beim TVB ausleihen kann. Für heuer sei mit der Hall AG vereinbart, dass in der Altstadt eine zweite Ladestation errichtet wird, sagt Posch – und zwar nördlich vom Bezirksgericht in der Milser Straße.

Völs: Zurückhaltung in Sachen E-Mobilität übt man in Völs. Im Herbst wurde eine ganze Reihe von diesbezüglichen Anträgen der Grünen – Ausarbeitung eines Konzepts zur Umrüstung von Stellplätzen, Bau einer Stromtankstelle als „Demo­installation“, Einführung eines E-Carsharing-Systems, Flottenumstellungskonzept für Gemeindefahrzeuge – von den anderen Fraktionen abgelehnt. Der technische Fortschritt in diesem Bereich sei zu rasant, um jetzt mittel- oder langfristig Konzepte zu erstellen, so der Tenor.

Auch Experten der Tiwag hätten dazu geraten, die Entwicklungen noch weiter zu beobachten, so BM Erich Ruetz (VP) im TT-Gespräch. „Bisher gibt es zum Beispiel noch kein E-Auto mit Allrad und keines für die Schneeräumung“, meint er im Hinblick auf eine Umrüstung der Gemeindefahrzeuge. Dafür sollen beim Haus der Senioren – das derzeit erweitert wird – zwei Autos für mobile Dienste auf Elektrobetrieb umgerüstet werden, auch Ladestationen seien vor Ort geplant.