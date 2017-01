Nikolsdorf – Das auffällige Design des „Flugs“ ist Verkehrsteilnehmern in Osttirol seit zwei Jahren ein Begriff. Als Leuchtturmprojekt im Vordenkprozess ersonnen und umgesetzt, hat ein Verein das erste Auto nach einem Jahr wirtschaftlich gesund an die Regionalenergie übergeben. Dort arbeitet man seither am Ausbau des Angebotes. Zahlreiche Gemeinden würden weiterhin Interesse zeigen, berichtet der Regionalenergie-Verantwortliche Manfred Gaschnig. Im Frühjahr sollen zwei weitere Wagen eine kleine Flotte begründen.

Seit Dezember ist ein zweiter Renault Zoe im blauen Flugs-Design bei Schloss Lengberg stationiert. Das Elektroauto dient dort zum Transport der Trainees im Talboden und zu Partnerbetrieben im Bezirk. „Trainees heißen bei uns die Jugendlichen, die wir im Aufbauwerk begleiten und für ihre Zukunft fit machen“, erklärt der stellvertretende Leiter des Aufbauwerks, Michael Fürhapter.

Von Montag bis Donnerstag ist der Wagen reserviert. Zweihundert Kilometer legen die Mitarbeiter mit ihren Schützlingen pro Woche zurück. „Unsere Leute sind vom Elektrischfahren begeistert, Kollegen wie Jugendliche gleichermaßen“, so Fürhapter. Es geht zum Bahnhof oder zum Arzt, einmal in der Woche für drei Leute auch zu einem Betrieb nach Matrei.

Die Zusammenarbeit mit Lengberg hat sich ergeben, weil die Regionalenergie das im Besitz des Landes Tirol befindliche Schloss seit seiner Generalsanierung mit Wärme aus Hackschnitzeln versorgt. Beide sehen in der Kooperation einen Gewinn. „Und es stellt die Alltagstauglichkeit des Elektroautos für unsere Trainees unter Beweis, die so selbst an das Thema E-Mobilität herangeführt werden“, sagt Michael Fürhapter.

An den restlichen Tagen könnte der Flugs im Dorfzentrum für alle anderen Gemeindebürger zur Verfügung stehen. Am betreffenden Angebot wird in Nikolsdorf noch gefeilt. „Wichtig ist für uns, dass es einen Ansprechpartner mit einem Standort gibt, der die grundlegende Betreuung gewährleistet“, nennt Gaschnig die Voraussetzung für einen Flugs. (bcp)